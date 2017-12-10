В Барселоні сепаратисти закидали стільцями тих, хто за єдину Іспанію

Сутичка сталася на вуличній терасі однієї з кав'ярень в історичному районі Барселони під назвою Цюріх

У столиці Каталонії місцеві прихильники та противники проголошення державної незалежності Каталонії влаштували бійку за допомогою стільців

Про це повідомляє El Confidencial.

Сутичка сталася на вуличній терасі однієї з кав'ярень в історичному районі Барселони під назвою Цюріх.

Через це протистояння порозбігалися відвідувачі закладу, серед яких було чимало туристів. Власники змушені були закрити кафе.

Як зазначаєтся, причиною бійки став організований сепаратистами марш під гаслом "Каталонія так, Іспанія теж".

Як повідомлялося, 10 жовтня глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон разом з головами кількох партій підписав декларацію про проголошення незалежності від Іспанії. В той же час він звернувся до регіонального парламенту у Барселоні із закликом відкласти голосування за проголошення незалежності на кілька тижнів заради діалогу з Мадридом.

Прем’єр Іспанії Маріано Рахой надіслав лідеру Каталонії Карлесу Пучдемону запит з проханням прояснити, що означає декларація про незалежність.