Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Барселоні сепаратисти закидали стільцями тих, хто за єдину Іспанію

Сутичка сталася на вуличній терасі однієї з кав'ярень в історичному районі Барселони під назвою Цюріх
У столиці Каталонії місцеві прихильники та противники проголошення державної незалежності Каталонії влаштували бійку за допомогою стільців
В Барселоні сепаратисти закидали стільцями тих, хто за єдину Іспанію Фото: El Confidencial

Про це повідомляє El Confidencial.

Сутичка сталася на вуличній терасі однієї з кав'ярень в історичному районі Барселони під назвою Цюріх.

Через це протистояння порозбігалися відвідувачі закладу, серед яких було чимало туристів. Власники змушені були закрити кафе.

Як зазначаєтся, причиною бійки став організований сепаратистами марш під гаслом "Каталонія так, Іспанія теж".

Як повідомлялося, 10 жовтня глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон разом з головами кількох партій підписав декларацію про проголошення незалежності від Іспанії. В той же час він звернувся до регіонального парламенту у Барселоні із закликом відкласти голосування за проголошення незалежності на кілька тижнів заради діалогу з Мадридом.

Прем’єр Іспанії Маріано Рахой надіслав лідеру Каталонії Карлесу Пучдемону запит з проханням прояснити, що означає декларація про незалежність.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 10 2017 22:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.