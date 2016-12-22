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Головного аудитора НАТО знайшли мертвим у Бельгії

Шанделон курував питання протидії тероризму
У бельгійському Андені знайшли тіло головного аудитора Північноатлантичного альянсу Іва Шанделона.
Головного аудитора НАТО знайшли мертвим у Бельгії Фото: luxnet.ua

Тіло чоловіка виявили у 140 кілометрах від місця його роботи і в 100 кілометрах від міста Ленс, де він проживав, - повідомляє Еспресо.TV з посиланням на бельгійські ЗМІ.

Зауважимо, що поруч з тілом лежала незареєстрована зброя, яку він зазвичай тримав у бардачку, щоправда сам аудитор володів трьома видами зареєстрованої зброї.

Фото:luxnet.ua

За словами людей з оточення головного аудитора НАТО, останнім часом загиблий отримував "дивні дзвінки".

Наразі ведеться слідство, правоохоронці з'ясовують всі обставини події.

Як відомо, Шанделон курував питання протидії тероризму.

Нагадаємо, що увечері 19 грудня посол Росії в Туреччині Андрій Карлов був убитий в результаті нападу на відкритті виставки "Росія очима турків". Росія кваліфікує вбивство дипломата як теракт.

За даними ЗМІ, 62-річний дипломат отримав серйозні поранення, після чого помер у лікарні. Інцидент стався в Центрі сучасного мистецтва в Анкарі під час відкриття художньої виставки.

Нападник  назвав теракт  актом відплати за дії Росії в Алеппо. Згодом стало відомо, що чоловік на ім’я Мерт Алтінташ працював у відділі спецоперацій поліції Анкари.

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22 12 2016 15:25
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