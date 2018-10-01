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В Берліні випустять кросівки з вбудованим проїзним на рік

Обмежений випуск у кількості 500 пар з’явиться у вільному продажі за ціною 180 євро
Управління транспорту Берліна (BVG) у співпраці з Adidas Originals представило нові спортивні кросівки з вбудованим річним проїзним.
В Берліні випустять кросівки з вбудованим проїзним на рік Фото: Bild

Про це повідомляє Bild.

Дизайн взуття містить елементи обивки сидінь у берлінському метро. На язичку кросівок міститься зображення річного проїзного, який починає діяти з 16 січня (старт продажів) і до 31 грудня 2018 року у метро, автобусі, трамваї і на поромі.

Обмежений випуск у кількості 500 пар з’явиться у вільному продажі за ціною 180 євро.

Це робить модель під назвою "EQT-Support 93 / Berlin" досить вигідною покупкою, оскільки звичайний річний проїзний коштує 728 євро.

У BVG стверджують, що кросівки стануть для Берліна особливою подією. Їх випуск приурочений до 90-річчя BVG.

Нагадаємо, компанія Nike на своєму сайті представила самозашнуровуючі кросівки під назвою Nike HyperAdapt 1.0. Ідея кросівок з автоматичною шнурівкою здобула популярність після виходу в 1989 році фільму "Назад у майбутнє-2", де їх носив головний герой. Ті кросівки були зроблені компанією Nike на замовлення. На створення зразків, придатних для серійного виробництва, компанії знадобилося понад 15 років.

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10 01 2018 18:50
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