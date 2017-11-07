В Білому домі підтримують введення нових санкцій проти Росії
Водночас, за словами Шорта, у Білому домі хочуть внести зміни до схваленого Сенатом законопроекту, щоб цей документ не обмежував повноваження президента в питанні накладення або скасування санкцій, повідомляє Радіо Свобода.
"Наше занепокоєння викликає те, що законодавство, на нашу думку, встановлює надзвичайний прецедент делегування питань зовнішньої політики членам Конгресу", - сказав він.
Нагадаємо, Сенат США майже одноголосно затвердив нові санкції проти Росії у зв’язку з її втручанням у президентську кампанію в США. Також Сенат США прийняв окрему поправку до закону про санкції щодо Росії, щоб дозволити співпрацю Національному космічному агентству США по російським двигунам для ракет.
Білий дім заявив, що Сенат порушив процедуру затвердження санкцій проти РФ.
Пізніше Сенат США доопрацював законопроект про санкції проти Росії та Ірану на вимогу республіканців.
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