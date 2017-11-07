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В Білому домі підтримують введення нових санкцій проти Росії

Білий дім заявив про підтримку нових санкцій проти РФ
Директор Білого дому з питань законодавства Марк Шорт заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа підтримує запровадження нових санкцій проти Росії.
В Білому домі підтримують введення нових санкцій проти Росії Фото: з вільних джерел

Водночас, за словами Шорта, у Білому домі хочуть внести зміни до схваленого Сенатом законопроекту, щоб цей документ не обмежував повноваження президента в питанні накладення або скасування санкцій, повідомляє Радіо Свобода.

"Наше занепокоєння викликає те, що законодавство, на нашу думку, встановлює надзвичайний прецедент делегування питань зовнішньої політики членам Конгресу", - сказав він.

Нагадаємо, Сенат США майже одноголосно затвердив нові санкції проти Росії у зв’язку з її втручанням у президентську кампанію в США. Також Сенат США прийняв окрему поправку до закону про санкції щодо Росії, щоб дозволити співпрацю Національному космічному агентству США по російським двигунам для ракет.

Білий дім заявив, що Сенат порушив процедуру затвердження санкцій проти РФ.

Пізніше Сенат США доопрацював законопроект про санкції проти Росії та Ірану на вимогу республіканців.

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