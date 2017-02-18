В Білорусі люди вийшли на марш проти "податку на дармоїдів", - ВІДЕО
Видання Naviny.by оцінило кількість учасників у три тисячі осіб.
Акція відбулася під гаслами "Дулю вам, а не податок", "Головний дармоїд - президент", "Дармоїди всіх країн, єднайтеся!" Міліція не перешкоджала учасникам не узгодженого з владою маршу, повідомляє "Наша Ніва".
Учасники маршу пройшли проспектом Незалежності від Жовтневої площі до будівлі Міністерства з податків і зборів. Там відбувся короткий мітинг, під час якого були спалені кілька "листів щастя" від податківців.
Президент Олександр Лукашенко в квітні 2015 року підписав Декрет №3 . Згідно з цим документом, громадяни Білорусі, які постійно проживають на території країни, іноземні громадяни та особи без громадянства, які не брали участі у фінансуванні державних витрат або брали участь у фінансуванні менше 183 календарних днів у році, повинні сплатити збір у 20 базових величин - близько 230 євро в еквіваленті.
Як покарання за відмову запропоновано додатковий штраф або адміністративний арешт. За офіційною статистикою, в Білорусії в 2016 році було 43 тисячі безробітних. Водночас на біржу праці за роботою зверталися 239 тисяч осіб.
Прем'єр Білорусі запропонував стягувати податок з дармоїдів ще в липні 2013 року.
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