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В Білорусі ОМОН затримав членів правозахисного центру "Вясна"

Громадян України серед затриманих на акції в Мінську немає
У Мінську правозахисний центр "Вясна" заблокували співробітники спецпідрозділу ОМОН. Всього було затримано 57 правозахисників і волонтерів.
В Білорусі ОМОН затримав членів правозахисного центру "Вясна" Фото: twitter.com/svaboda

"ОМОН увірвався на офіс "Весни". Всіх поклали на підлогу. Рятуйте", - написав журналіст Сергій Сис у Facebook.

Очевидці повідомляються, що 57 правозахисників і волонтерів були в офісі організації, їх посадили в автобус. Вони мали спостерігати за проведенням мітингу.

Згодом біля Академії Наук у Мінську почали масово затримувати людей.

"Біля академії затримують всіх. Навіть іноземних журналістів", - повідомляє "Радыё Свабода".

 

 

 

Затриманих повезли до Первомайського відділку.

Правозахисниця кампанії #LetMyPeopleGo Марія Томак повідомляє, що за її даними громадян України серед затриманих на акції в Мінську немає. Всі затримані – громадяни Білорусі.

25 березня в Білорусі відзначають День Волі. В цей день в 1918 році в Мінську було проголошено державну самостійність Білоруської Народної Республіки. Білоруси традиційно святкують цю дату мітингами і ходами під національними біло-червоно-білими прапорами. Офіційно ця дата в Білорусі не відзначається.

Цьогоріч День Волі співпав з акціями протесту, які тривають понад місяць. Обурення білорусів викликав так званий "податок на дармоїдів".

Мінська влада не дозволила вуличні акції в столиці зі збором людей біля Академії наук і в Київському парку. На площі Бангалор заявники святкувати День Волі не захотіли. Ще за кілька днів до цього почалися затримання активістів, опозиційних політиків і журналістів.

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25 03 2017 13:20
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