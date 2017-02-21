В Білорусі письменники-опозиціонери платитимуть "податок на дармоїдство"

Збір розміром більш ніж в 200 доларів зобов'язаний сплатити кожен, хто не мав офіційного місця роботи більш, ніж півроку

У новому переліку творчих спілок, затвердженому Білоруським міністерством культури, немає білоруського ПЕН-центру і "паралельних" офіційним спілок письменників і журналістів.

Постанова міністерства культури "Про перелік творчих спілок" набрала чинності 17 лютого — за три дні до закінчення терміну сплати податку.

Зазначається, що збір на фінансування соціальних держвидатків, що іменується в народі "податком на дармоїдство", введений указом президента Лукашенка "Про попередження соціального утриманства". Про це повідомляє ВВС.

Збір розміром більш ніж в 200 доларів зобов'язаний сплатити кожен, хто не мав офіційного місця роботи більш, ніж півроку. За несплату накладається штраф або адміністративний арешт.

Термін сплати податку закінчується 20 лютого.

Зазначимо, у п'ятницю, 17 лютого, протестний "Марш обурених білорусів" зібрав у Мінську до 2 тис. осіб.