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В Білорусі письменники-опозиціонери платитимуть "податок на дармоїдство"

Збір розміром більш ніж в 200 доларів зобов'язаний сплатити кожен, хто не мав офіційного місця роботи більш, ніж півроку
У новому переліку творчих спілок, затвердженому Білоруським міністерством культури, немає білоруського ПЕН-центру і "паралельних" офіційним спілок письменників і журналістів.
В Білорусі письменники-опозиціонери платитимуть "податок на дармоїдство" Фото: svaboda.org

Постанова міністерства культури "Про перелік творчих спілок" набрала чинності 17 лютого — за три дні до закінчення терміну сплати податку. 

Зазначається, що збір на фінансування соціальних держвидатків, що іменується в народі "податком на дармоїдство", введений указом президента Лукашенка "Про попередження соціального утриманства". Про це повідомляє ВВС.

Збір розміром більш ніж в 200 доларів зобов'язаний сплатити кожен, хто не мав офіційного місця роботи більш, ніж півроку. За несплату накладається штраф або адміністративний арешт.

Термін сплати податку закінчується 20 лютого.

Зазначимо, у п'ятницю, 17 лютого, протестний "Марш обурених білорусів" зібрав у Мінську до 2 тис. осіб.

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21 02 2017 18:21
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