В Білорусі відсьогодні діє безвіз для 80 країн
Безвізовий режим поширюється на 39 країн Європи, включаючи весь Євросоюз, а також Бразилію, Індонезію, США, Японію та інші держави.
Громадяни цих країн зможуть приїжджати до Білорусі без візи на 5 днів необмежену кількість разів. Щоправда, є кілька особливостей безвізового режиму, які потрібно враховувати. Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті МЗС Білорусі.
Так, туристи мають прилетіти і вилетіти саме з мінського аеропорту. При собі подорожувальникам потрібно мати дійсний паспорт або інший документ, який його заміняє для виїзду за кордон, грошові кошти із розрахунку не менш ніж 25 євро на особу, медичний страховий поліс на суму не менш ніж 10 тис. євро, що діє в Білорусі.
При цьому зазначають, що встановлений порядок безвізового пересування не поширюється на осіб, які прибувають до Білорусі авіарейсами з Росії, а також мають намір здійснити виліт в аеропорти Росії.
Також безвізовий режим не поширюється на іноземців, які здійснюють офіційні поїздки.
Нагадаємо, 9 січня Білорусь ввела безвізовий режим для громадян 80 держав, включаючи США і всі країни Євросоюзу.
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