Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

В Білорусі відсьогодні діє безвіз для 80 країн

Безвізовий режим поширюється на 39 країн Європи, включаючи весь Євросоюз, а також Бразилію, Індонезію, США та Японію
Відсьогодні у Білорусі запрацював безвізовий режим для громадян 80 країн.
В Білорусі відсьогодні діє безвіз для 80 країн Фото: dw.de

Безвізовий режим поширюється на 39 країн Європи, включаючи весь Євросоюз, а також Бразилію, Індонезію, США, Японію та інші держави.

Громадяни цих країн зможуть приїжджати до Білорусі без візи на 5 днів необмежену кількість разів. Щоправда, є кілька особливостей безвізового режиму, які потрібно враховувати. Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті МЗС Білорусі.

Так, туристи мають прилетіти і вилетіти саме з мінського аеропорту. При собі подорожувальникам потрібно мати дійсний паспорт або інший документ, який його заміняє для виїзду за кордон, грошові кошти із розрахунку не менш ніж 25 євро на особу, медичний страховий поліс на суму не менш ніж 10 тис. євро, що діє в Білорусі.

При цьому зазначають, що встановлений порядок безвізового пересування не поширюється на осіб, які прибувають до Білорусі авіарейсами з Росії, а також мають намір здійснити виліт в аеропорти Росії.

Також безвізовий режим не поширюється на іноземців, які здійснюють офіційні поїздки.

Нагадаємо, 9 січня Білорусь ввела безвізовий режим для громадян 80 держав, включаючи США і всі країни Євросоюзу.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 02 2017 17:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Підпільний бізнес в "Укрзалізниці": як закон карає провідників та пасажирів за корупційну схему

Підпільний бізнес в "Укрзалізниці": як закон карає провідників та пасажирів за корупційну схему

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat