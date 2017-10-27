В Білорусі звільнили міліціонера, який "відкинув" ногою кота, - ВІДЕО

В Полоцьку (Білорусь) міліціонера, який вдарив ногою кота, звільнили з органів.

За даним фактом органами внутрішніх справ було проведено перевірку і встановлено, що герой відео, що викликав бурю обурення у коментаторів видовища, - співробітник Полоцького РВВС, пише видання "Беларусь сегодня".

Офіційний представник УВС Вітебського облвиконкому Ольга Шкуратова розповіла про заходи, вжиті проти недбайливого прапорщика:

"Керівництвом прийнято рішення про його звільнення у зв'язку з вчиненням проступку, що дискредитує звання працівника органів внутрішніх справ. За фактом жорстокого поводження з твариною розпочато адміністративний процес", - повідомила Шкуратова.

Нагадаємо, у Білорусі за жорстоке поводження з твариною прои мінчанина, який скидав собаку з 5-го поверху будинку, завели кримінальну справу.