В Білорусі звільнили міліціонера, який "відкинув" ногою кота, - ВІДЕО
За даним фактом органами внутрішніх справ було проведено перевірку і встановлено, що герой відео, що викликав бурю обурення у коментаторів видовища, - співробітник Полоцького РВВС, пише видання "Беларусь сегодня".
Офіційний представник УВС Вітебського облвиконкому Ольга Шкуратова розповіла про заходи, вжиті проти недбайливого прапорщика:
"Керівництвом прийнято рішення про його звільнення у зв'язку з вчиненням проступку, що дискредитує звання працівника органів внутрішніх справ. За фактом жорстокого поводження з твариною розпочато адміністративний процес", - повідомила Шкуратова.
Нагадаємо, у Білорусі за жорстоке поводження з твариною прои мінчанина, який скидав собаку з 5-го поверху будинку, завели кримінальну справу.
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