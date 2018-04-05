CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа Київській митниці п'ять кілограмів кокаїну намагались приховати у коробках з роликовими ковзанами.
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В Борисполі СБУ виявила партію кокаїну
Зловмиснику загрожує до 12 років ув'язнення
Фото: ssu.gov.ua
Правоохоронці затримали зловмисників в момент передачі контрабандної посилки. Вартість виявленої партії наркотиків на "чорному ринку" становить понад вісім мільйонів гривень, - повідомляє прес-служба відомства.
Фото: ssu.gov.ua
За даними СБУ раніше судимий за кримінальні злочини мешканець столиці замовляв кокаїн у свого знайомого з однієї з країн Центральної Америки, а потім збував наркотик у різні регіони України.
Фото: ssu.gov.ua
Зазначається, що відкрито кримінальне провадження за статтею контрабанда наркотичних засобів і психотропних речовин.
iPress.ua повідомвляв, що українець отримав 10 років в'язниці за контрабанду кокаїну з Нідерландів.
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