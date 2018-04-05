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В Борисполі СБУ виявила партію кокаїну

Зловмиснику загрожує до 12 років ув'язнення
На Київській митниці п'ять кілограмів кокаїну намагались приховати у коробках з роликовими ковзанами.
В Борисполі СБУ виявила партію кокаїну Фото: ssu.gov.ua

Правоохоронці затримали зловмисників в момент передачі контрабандної посилки. Вартість виявленої партії наркотиків на "чорному ринку" становить понад вісім мільйонів гривень, - повідомляє прес-служба відомства.


Фото: ssu.gov.ua

За даними СБУ раніше судимий за кримінальні злочини мешканець столиці замовляв кокаїн у свого знайомого з однієї з країн Центральної Америки, а потім збував наркотик у різні регіони України.


Фото: ssu.gov.ua

Зазначається, що відкрито кримінальне  провадження за статтею контрабанда наркотичних засобів і психотропних речовин.

iPress.ua повідомвляв, що українець отримав 10 років в'язниці за контрабанду кокаїну з Нідерландів.


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