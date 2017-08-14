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В бою під Іловайськом загинули 366 українських військових, - слідство

Біля кордону з Україною перебувало 45 тис. російських військових і до 160 танків
Під час боїв за Іловайськ у серпні 2014 року на території Росії біля кордону з Україною було щонайменше 45 тис. військовослужбовців, до 160 танків і більше тисячі бойових машин піхоти.
В бою під Іловайськом загинули 366 українських військових, - слідство Фото: з вільних джерел

"У той же час (під час боїв за Іловайськ, - ред.) угрупування ЗС РФ вздовж східної ділянки державного кордону України нараховувало: 35 батальйонно-тактичних та ротно-тактичних груп; не менше 45100 військовослужбовців; до 160 танків; 1360 БМП (БТР); 350 одиниць артилерії; 130 одиниць реактивних систем залпового вогню; 192 бойових літаків; 137 вертольотів", - повідомляє прес-служба Генпрокуратури України.

За даними слідства, наймаштабніше вторгнення збройних сил Російської федерації на територію Донецької області відбулося у ніч з 23 на 24 серпня. Йдеться про 3500 осіб особового складу російських збройних сил; до 60 танків; до 320 БМД (БМП); до 60 гармат; до 45 мінометів; 5 ПТРК.

В оприлюдненому Генпрокуратурою розслідуванні зазначається, що внаслідок Іловайської трагедії загинули 366 українських військових, 429 - отримали поранення різного ступеня, а 300 - потрапили у полон.

За результатами розслідування було встановлено, що 29 серпня 2014 року за безпосередньою вказівкою та наказом командування Генерального штабу ЗС РФ російські військовослужбовці впритул розстріляли з важкого озброєння колони українських військових, разом із трьома полоненими російськими десантниками.

Отримані слідством дані Служби безпеки України, розвідувальних органів та Об'єднаного штабу АТО, свідчать про те, що співвідношення українських військових у районі міста Іловайськ з підрозділами ЗС РФ та представників терористичних організацій "ДНР", "ЛНР" складало: особовий склад - 1 до 18; танки - 1 до 11; бронетехніка - 1 до 16; артилерія - 1 до 15; "Гради" - 1 до 24.

Нагадаємо, до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду для вирішення питання про відкриття кримінального провадження Головною військовою прокуратурою передано інформацію про зібрані докази вчинення воєнних злочинів (у тому числі віроломного вбивства українських військових у районі м. Іловайськ).

 
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14 08 2017 15:57
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