В БПП розповіли, про що говорив Порошенко з лідерами парламентських фракцій

На зустрічі обговорили блокаду торгівлі з тимчасово непідконтрольними територіями Донецької і Луганської областей і її наслідки

Заступник голови фракції Блок Петра Порошенка Ірина Луценко розповіла подробиці зустрічі президента України Петра Порошенка з представниками фракцій Верховної Ради.

На зустрічі з Порошенком порушувалися питання надання чергового кредитного траншу МВФ, наслідки припинення торгового сполучення з окупованими районами, призначення членів Центральної виборчої комісії та пенсійної реформи, передає Інтерфакс-Україна.

"Мова йшла про те, що може бути перенесений [розгляд питання про надання траншу МВФ] до кінця березня. Коли ми завершували зустріч, дзвонили з МВФ, і прем'єр-міністр пішов спілкуватися. І президент, коли завершив з нами зустріч, приєднався до цієї розмови", - сказала вона 20 березня.

За її словами, на зустрічі домовилися оприлюднити меморандум з МВФ, коли він буде підписаний і узгоджений, щоб показати що там немає "антиукраїнської, антинародної позиції, що відстояли позицію України в цілому".

Крім того, представники парламентських фракцій на консультації з президентом і прем'єр-міністром обговорили питання призначення членів Центральної виборчої комісії.

"Йшов широкий діалог щодо кандидатур на членів Центральної виборчої комісії, враховуючи ситуацію з Охендовським [очільник ЦВК Михайло Охендовський проходить підозрюваним у справі про незаконні виплати з так званої чорної каси Партії регіонів]", - сказала Луценко.

За словами представника БПП, на зустрічі також обговорили блокаду торгівлі з тимчасово непідконтрольними територіями Донецької і Луганської областей і її наслідки. Також порушувалася проблема пенсійної реформи: "Домовилися, що найближчим часом ця реформа буде надрукована для того, щоб провести діалог з суспільством і парламентом".

Нагадаємо, що увечері в понеділок, 20 березня, в Адміністрації президента України відбулася зустріч Петра Порошенка з лідерами фракцій Верховної Ради України.