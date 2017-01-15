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В Бразилії через бунт у в'язниці загинули більше 30 осіб

Причиною бунту стало зіткнення представників двох протиборчих банд
Під час тюремного бунту в Бразилії загинули щонайменше 30 осіб.
В Бразилії через бунт у в Фото: twitter.com/AFP

"Там, певно, більше 30 загиблих", - повідомив слідчий поліції Отасилио де Медейрос, повідомляє агентство AFP.

Наголошується, що причиною бунту стало зіткнення представників двох ворожих банд. Це вже третій за місяць випадок масових смертей у в'язницях Бразилії

Нагадаємо, 6 січня принаймні, 33 ув'язнених були знайдені мертвими у в'язниці в Бразилії.

2 січня щонайменше 50 осіб були вбиті в результаті тюремного бунту в Бразилії.

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15 01 2017 22:14
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