В Бразилії чоловік на авто в'їхав у натовп протестувальників

У Бразилії автомобіль протаранив натовп людей, що перекрили автостраду неподалік міста Сан-Жозе-дус-Кампус в штаті Сан-Паулу.

Один з автомобілістів все ж вирішив проїхати і спочатку повільно рушив у бік людей, але кілька людей вилізли на капот і перегородили йому шлях. Тоді водій різко натиснув на газ і переїхав кілька людей, повідомляє Громадське.

За даними місцевих ЗМІ, постраждали дві жінки. Водія пізніше затримала поліція.

Протести у всіх 26 штатах країни почалися після того, як в середу нижня палата парламенту схвалила законопроект про зміну трудового законодавства, інформує Reuters.

Президент Бразилії Мішель Темера заявив, що має намір продовжувати "модернізувати законодавство країни".

Під час демонстрації в Сан-Паулу протестувальники у відповідь на дії поліції закидали будинок президента камінням.