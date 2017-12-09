В Британії 102-річного чоловіка арештували на два роки за педофілію

Покарання стало можливим завдяки тому, що потерпілий пішов у справі до кінця

Суд графства Букингемшир (Південно-Східна Англія) засудив до двох років в'язниці умовно 102-річного чоловіка.

Дуглас Хаммерслі був визнаний винним за трьома пунктами звинувачення в розпусних діях щодо дитини. Свої злочини він скоював у 70-х роках минулого століття, в період, коли його жертві було від п'яти до восьми років. Об этом сообщает Reuters.

Як пояснив прокурор, покарання стало можливим завдяки тому, що потерпілий пішов у справі до кінця, незважаючи на те, що злочин було скоєно понад 40 років тому. Як уточнює агентство, Хаммерслі став найстаршим засудженим в Великобританії злочинцем.

Нагадаємо, у червні австралійський кардинал Джордж Пелл, який обіймає посаду скарбника Ватикану і вважається одним з найвпливовіших людей Католицької церкви, був звинувачений в розпусних діях щодо неповнолітніх.