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В Британії 102-річного чоловіка арештували на два роки за педофілію

Покарання стало можливим завдяки тому, що потерпілий пішов у справі до кінця
Суд графства Букингемшир (Південно-Східна Англія) засудив до двох років в'язниці умовно 102-річного чоловіка.
В Британії 102-річного чоловіка арештували на два роки за педофілію Фото: з вільних джерел

Дуглас Хаммерслі був визнаний винним за трьома пунктами звинувачення в розпусних діях щодо дитини. Свої злочини він скоював у 70-х роках минулого століття, в період, коли його жертві було від п'яти до восьми років. Об этом сообщает Reuters.

Як пояснив прокурор, покарання стало можливим завдяки тому, що потерпілий пішов у справі до кінця, незважаючи на те, що злочин було скоєно понад 40 років тому. Як уточнює агентство, Хаммерслі став найстаршим засудженим в Великобританії злочинцем.

Нагадаємо, у червні австралійський кардинал Джордж Пелл, який обіймає посаду скарбника Ватикану і вважається одним з найвпливовіших людей Католицької церкви, був звинувачений в розпусних діях щодо неповнолітніх.

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12 09 2017 13:48
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