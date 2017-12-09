В Британії 102-річного чоловіка арештували на два роки за педофілію
Дуглас Хаммерслі був визнаний винним за трьома пунктами звинувачення в розпусних діях щодо дитини. Свої злочини він скоював у 70-х роках минулого століття, в період, коли його жертві було від п'яти до восьми років. Об этом сообщает Reuters.
Як пояснив прокурор, покарання стало можливим завдяки тому, що потерпілий пішов у справі до кінця, незважаючи на те, що злочин було скоєно понад 40 років тому. Як уточнює агентство, Хаммерслі став найстаршим засудженим в Великобританії злочинцем.
Нагадаємо, у червні австралійський кардинал Джордж Пелл, який обіймає посаду скарбника Ватикану і вважається одним з найвпливовіших людей Католицької церкви, був звинувачений в розпусних діях щодо неповнолітніх.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО У Facebook створили детальну карту населення 23 країн планети, - ВІДЕО
- ФОТО "Гори сміття і пляшки з-під алкоголю": студенти розгромили парк КПІ у Києві, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа