В Британії біля воріт парламенту затримали чоловіка з ножем

Біля будівлі парламенту Великої Британії поліція затримала чоловіка з ножем.

За даними очевидців, велика кількість поліцейських відреагувала на інцидент з чоловіком біля воріт Вестмінстерського палацу. Сама будівля була одразу ж зачинена. Про це повідомляє The Guardian.

Повідомляється, що чоловік був затриманий трьома офіцерами, тоді як ще чотири чи п'ять інших озброєних офіцерів патрулювали територію поблизу.

Також поруч знаходилися поліцейська машина та швидка допомога