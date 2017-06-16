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В Британії біля воріт парламенту затримали чоловіка з ножем

За даними очевидців, велика кількість поліцейських відреагувала на інцидент
Біля будівлі парламенту Великої Британії поліція затримала чоловіка з ножем.
В Британії біля воріт парламенту затримали чоловіка з ножем Фото: The Guardian

За даними очевидців, велика кількість поліцейських відреагувала на інцидент з чоловіком біля воріт Вестмінстерського палацу. Сама будівля була одразу ж зачинена. Про це повідомляє The Guardian.

Повідомляється, що чоловік був затриманий трьома офіцерами, тоді як ще чотири чи п'ять інших озброєних офіцерів патрулювали територію поблизу.

Також поруч знаходилися поліцейська машина та швидка допомога

Очевидці заявили, що після криків чоловіка "ніж, ніж, ніж" до нього застосували пістолет з паралізуючим електрошокером, проте ця інформація ще не перевірена.

Столична поліція у своїй заяві повідомила: "Об 11.10 ранку в п'ятницю чоловік був затриманий біля Вестмінстерського палацу. Чоловік у віці 30 років був заарештований за підозрою у володінні ножем. Немає даних про поранених".

 

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16 06 2017 14:19
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