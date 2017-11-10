В Британії дворічна дитина свідчила проти гвалтівника, який її скривдив
Для того, щоб дитина не боялася розмовляти з незнайомими людьми, була залучена спеціальна команда судових посередників. Дівчинка показала, що з нею робив гвалтівник, на картонній ляльці.
The Guardian пише, що експерти, які брали участь в судовому процесі, порахували рішення залучити таку маленьку потерпілу до дачі показань виправданим, оскільки обвинувачений визнав свою провину ще до того, як постав перед судом. Раніше в цьому місяці чоловік був засуджений до 10 років позбавлення волі за сексуальні злочини проти дитини.
Нагадаємо, у Індії затримали ще одного дядька 10-річної дівчинки, яка минулого місяця народила дитину. Правозахисники кажуть, що перший затриманий залишається у в'язниці. Звинувачень із нього не зняли. Його справа перебуває в суді, що спеціалізується на злочинах проти дітей. Підозрюваний поки не коментував справу.
Вагітність дівчинки виявили в середині липня, коли вона поскаржилася на біль у животі. Суд відхилив прохання про аборт через великий термін вагітності, переривання якої оцінили як "надто ризиковане".
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