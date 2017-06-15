В Британії книгу "Майн кампф" підписану Гітлером виставлять на аукціоні
Книга в синій полотняній палітурці була видана в 1935 році. Автограф Гітлера знаходиться на передньому форзаці.
Книга буде виставлена на торгах аукціонного дому Silverwoods в місті Клайтеро в окрузі Ланкашир.
Очікується, книгу вдасться продати не менше, ніж за 1 тисячу фунтів (більше 1 275 доларів). Про це повідомляє delfi.lv.
Аукціоніст Джеймс Томпсон пояснив, що деякі люди не зможуть навіть доторкнутися до будь-якого предмета, пов'язаного з нацизмом, але знайдуться й ті, хто вважає, що книгу треба зберегти, незважаючи на всі жахи правління Гітлера.
"В якомусь сенсі це спосіб доторкнутися до чудовиська", - заявив Томпсон.
"Майн кампф" ( "Моя боротьба") була вперше опублікована в 1925 році. У книзі викладена політична ідеологія Гітлера і його плани на майбутнє Німеччини.
Гітлер намагався не підписувати будь-які документи, тому цей екземпляр книги вважається дуже рідкісним.
Гітлер підписав книгу для колишнього журналіста ВВС Пітера Кадогана. Він був знайомий з Юніті Мітфорд, яка входила в коло близьких друзів Гітлера. Мітфорд попросила Гітлера підписати книгу для Кадогана. Книга продається на прохання родини Кадогана.
Нагадаємо, у лютому телефонний апарат, що належав німецькому диктатору Адольфу Гітлеру, був проданий з аукціону за 243 тисячі доларів.
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