В Британії можуть передумати зупиняти Біг-Бен на чотири роки

Через значну критику багатьох високопоставлених політиків, які не хочуть тривалого мовчання улюбленого дзвону

Британський парламент вирішив переглянути питання про тривале "мовчання" Біг-Бена, після значного осуду багатьох політиків з цього приводу.

Минулого року парламент повідомив про ремонт годинника, який мав зайняти декілька місяців. Проте нещодавно заявили, що Біг-Бен "мовчатиме" до 2021 року.

Передбачалося, що годинникова вежа припинить вибивати час опівдні 21 серпня, "замовкнувши" на наступні чотири роки ремонтних робіт. Про це повідомляє AP.

Тепер чиновники вирішили переглянути питання через значну критику багатьох високопоставлених політиків, які не хочуть тривалого мовчання улюбленого дзвону.

Так,зокрема, прем’єр міністр Великобританії Тереза Мей прокоментувала ситуацію, сказавши, що "мовчання Біг-Бена протягом чотирьох років буде вкрай неправильним".

Нагадаємо, куранти Вестмінстерського палацу, відомі під назвою Біг-Бен, планують відключити на ремонт на чотири роки.

Жителя і гостям Лондона пропонують прийти 21 серпня до Вестмінстерського палацу, щоб послухати, як останній раз перед довгою перервою будуть відбивати опівдні.

В ході ремонту планується перебрати механізм бою і ходу годинника, а також відреставрувати всі їх чотири циферблата. Ремонт, за даними The Daily Mail, коштуватиме 30 мільйонів фунтів стерлінгів.