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В Британії поліція затримала ще трьох підозрюваних у скоєнні терактів

Один з них був затриманий за підозрою у наркозлочинах
Поліція, яка розслідує теракт в Лондоні, затримала ще трьох осіб під час спецоперацій у східній частині британської столиці.
В Британії поліція затримала ще трьох підозрюваних у скоєнні терактів Фото: ЕРА

Двоє чоловіків були затримані за підозрою у тероризмі, а третій чоловік був затриманий за підозрою у наркозлочинах. Про це повідомляє BBC.

Повідомляється, що сімнадцять людей вже були затримані у зв'язку з суботнім нападом на Лондонському мосту та на ринку Боро, п'ять осіб досі залишаються під вартою.

Раніше поліція назвала імена двох виконавців теракту на Лондонському мосту: ними були 27-річний Курям Шазад Батт і 30-річний Рашид Редуейн.

Також повідомлялося, що всіх затриманих у справі про теракт на Лондонському мосту відпустили без пред'явлення звинувачень.

Нагадаємо, в Лондоні ввечері 3 червня білий фургон з'їхав з дороги на тротуар на Лондонському мосту та збив пішоходів, після цього стались атаки ще в кількох місцях неподалік.

Терористичне угрупування ІДІЛ взяло на себе відповідальність за теракт в Лондоні у ніч на 4 червня.

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08 06 2017 11:59
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