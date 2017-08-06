В Британії поліція затримала ще трьох підозрюваних у скоєнні терактів
Двоє чоловіків були затримані за підозрою у тероризмі, а третій чоловік був затриманий за підозрою у наркозлочинах. Про це повідомляє BBC.
Повідомляється, що сімнадцять людей вже були затримані у зв'язку з суботнім нападом на Лондонському мосту та на ринку Боро, п'ять осіб досі залишаються під вартою.
Раніше поліція назвала імена двох виконавців теракту на Лондонському мосту: ними були 27-річний Курям Шазад Батт і 30-річний Рашид Редуейн.
Також повідомлялося, що всіх затриманих у справі про теракт на Лондонському мосту відпустили без пред'явлення звинувачень.
Нагадаємо, в Лондоні ввечері 3 червня білий фургон з'їхав з дороги на тротуар на Лондонському мосту та збив пішоходів, після цього стались атаки ще в кількох місцях неподалік.
Терористичне угрупування ІДІЛ взяло на себе відповідальність за теракт в Лондоні у ніч на 4 червня.
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