В Британії п'ятеро міністрів закликають Джонсона замінити Мей на посаді
Відповідну пропозицію зробили Джонсону у п’ятницю вранці після того, як чинний прем’єр не змогла сформувати парламентську більшість на виборах минулого тижня.
"Кілька високопоставлених осіб заявили про свою лояльність Джонсону на рівні кабінету міністрів", - цитує видання Reuters заяву одного із прихильників глави британського МЗС.
Раніше повідомлялось, що на дострокових виборах Тереза Мей переобралась в парламент.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей не планує йти у відставку попри те, що її Консервативна партія втратила абсолютну більшість у парламенті за результатами дострокових виборів.
Консерватори не змогли отримати абсолютну більшість у парламенті в результаті позачергових виборів, Британію очікує так званий підвішений парламент.
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