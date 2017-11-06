Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

В Британії п'ятеро міністрів закликають Джонсона замінити Мей на посаді

На дострокових виборах Тереза Мей переобралась в парламент
П’ять британських міністрів просять главу Міністерства закордонних справ Великої Британії Бориса Джонсона замінити на посаді прем’єр-міністра Терезу Мей.
В Британії п Борис Джонсон. Фото: topnews.in

Відповідну пропозицію зробили Джонсону у п’ятницю вранці після того, як чинний прем’єр не змогла сформувати парламентську більшість на виборах минулого тижня.

"Кілька високопоставлених осіб заявили про свою лояльність Джонсону на рівні кабінету міністрів", - цитує видання Reuters заяву одного із прихильників глави британського МЗС.

Раніше повідомлялось, що на дострокових виборах Тереза Мей переобралась в парламент. 

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей не планує йти у відставку попри те, що її Консервативна партія втратила абсолютну більшість у парламенті за результатами дострокових виборів.

Консерватори не змогли отримати абсолютну більшість у парламенті в результаті позачергових виборів, Британію очікує так званий підвішений парламент.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 06 2017 17:05
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Внутрішні чвари в УДАРі призвели до відставки Міністра АПК

Внутрішні чвари в УДАРі призвели до відставки Міністра АПК

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.