В Британії п'ятеро міністрів закликають Джонсона замінити Мей на посаді

На дострокових виборах Тереза Мей переобралась в парламент

П’ять британських міністрів просять главу Міністерства закордонних справ Великої Британії Бориса Джонсона замінити на посаді прем’єр-міністра Терезу Мей.

Відповідну пропозицію зробили Джонсону у п’ятницю вранці після того, як чинний прем’єр не змогла сформувати парламентську більшість на виборах минулого тижня.

"Кілька високопоставлених осіб заявили про свою лояльність Джонсону на рівні кабінету міністрів", - цитує видання Reuters заяву одного із прихильників глави британського МЗС.

Раніше повідомлялось, що на дострокових виборах Тереза Мей переобралась в парламент.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей не планує йти у відставку попри те, що її Консервативна партія втратила абсолютну більшість у парламенті за результатами дострокових виборів.

Консерватори не змогли отримати абсолютну більшість у парламенті в результаті позачергових виборів, Британію очікує так званий підвішений парламент.