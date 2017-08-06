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В Британії стартували позачергові вибори до парламенту

Остаточні результати стануть відомі 9 червня
У Великобританії почалися позачергові вибори в нижню палату парламенту.
В Британії стартували позачергові вибори до парламенту Фото:ivtour.com.ua

По всій країні відкрито 40 тис. Виборчих дільниць. Представники консерваторів, лейбористів, ліберал-демократів, Партії незалежності Сполученого Королівства (UKIP) і Партії незалежності Шотландії є головними претендентами на 650 місць в палаті громад.

Остаточні результати стануть відомі 9 червня. Про це повідомляє ВВС.

Дострокові парламентські вибори в Британії проходять після рішення прем'єр-міністра країни Терези Мей розпустити парламент, щоб зміцнити парламентську більшість перед початком переговорів з Брюсселем. Крім того, необхідність виборів Мей пояснила тим, що в парламенті країни немає єдності з питання виходу Великобританії з Європейського союзу. За вихід з союзу громадяни країни проголосували на референдумі в червні 2016 року.

Попередні вибори до британського парламенту пройшли 7 травня 2015 року. Перемогу на них здобула Консервативна партія, що набрала 36,9% голосів (330 мандатів). Лейбористи отримали підтримку 30,4% виборців (232 мандати), Шотландська національна партія - 4,7% (56 мандатів).

Зазначимо, згідно з результатами опитування YouGovКонсервативна партія Великої Британії, яку очолює прем'єр-міністр Тереза Мей, втратить більшість у парламенті після виборів.

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