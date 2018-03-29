В Брюсселі відбулось засідання комісії Україна-НАТО
Про це повідомляє служба віце-прем'єр-міністра України Іванни Климпуш-Цинцадзе.
Згідно з повідомленням, засідання присвятили обговоренню питань ходу реформ і безпекової ситуації в Україні.
Зауважимо, засідання було проведено, незважаючи на обіцянку Угорщини блокувати проведення зустрічей Україна-НАТО через закон про освіту.
Нагадаємо, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто пообіцяв заблокувати участь Президента України Петра Порошенка у саміті НАТО, який відбудеться в Брюсселі у липні 2018 року.
Також Сійярто висловив невдоволення планами Міноборони Українивідновити військову частину в Берегово.
Угорщина називає конфлікт навколо мовних норм закону "Про освіту" єдиною причиною погіршення двосторонніх відносин з Україною.
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