В Брюсселі відбулось засідання комісії Україна-НАТО

В Брюсселі у середу відбулося засідання Комісії Україна-НАТО на рівні послів, не заблоковане Угорщиною.

Про це повідомляє служба віце-прем'єр-міністра України Іванни Климпуш-Цинцадзе.

Згідно з повідомленням, засідання присвятили обговоренню питань ходу реформ і безпекової ситуації в Україні.

Зауважимо, засідання було проведено, незважаючи на обіцянку Угорщини блокувати проведення зустрічей Україна-НАТО через закон про освіту.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто пообіцяв заблокувати участь Президента України Петра Порошенка у саміті НАТО, який відбудеться в Брюсселі у липні 2018 року.

Також Сійярто висловив невдоволення планами Міноборони Українивідновити військову частину в Берегово.

Угорщина називає конфлікт навколо мовних норм закону "Про освіту" єдиною причиною погіршення двосторонніх відносин з Україною.