В бюджет від держпідприємств надійшло 15,5 млрд грн у 2016 році, - МЕРТ
"Держпідприємства не повинні бути лише джерелом для перекриття дірок у бюджеті. Втрата значної частини прибутку обмежує можливості держкомпаній реінвестувати в модернізацію або розвиток виробництва. Це свідомо програшна бізнес-модель, яка в довгостроковій перспективі призведе до занепаду державних активів", - повідомив перший заступник міністра економрозвитку і торгівлі Максим Нефьодов, інформує прес-служба МЕРТ.
Згідно з повідомленням відомства, 15,2 млрд грн з цієї суми становлять дивіденди, нараховані на акції господарських товариств з часткою держвласності в статутних капіталах. Ще 223,5 млн грн було вилучено як частину чистих доходів державних унітарних підприємств та їхніх об'єднань.
За даними МЕРТ, найбільшу суму дивідендів до держбюджету за результатами 2016 року перерахувала НАК "Нафтогаз України" - майже 13,3 млрд грн, що становить 87% всієї суми сплачених держсектором дивідендів.
До десятки найбільших платників дивідендів за результатами минулого року увійшли також "Укргідроенерго" (662,9 млн грн), "Турбоатом" (400,7 млн грн), "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (321,8 млн грн), "ДТЕК Дніпроенерго" (285,6 млн грн), "Центренерго" "151,4 млн грн), "ДТЕК Дніпрообленерго" (58,9 млн грн), "Аграрний фонд" (24,4 млн грн), Fishing Company SA (15,1 млн грн), а також "Українське Дунайське пароплавство" (15 млн грн).
За даними МЕРТ, за несвоєчасну сплату дивідендів держкомпаніям нарахували пеню на 77,9 тис. грн, з яких сплачено 41,9 тис. грн.
Нагадаємо, Генеральна прокуратура виявила, що на кінець 2016 року дебіторська заборгованість підприємств-постачальників перед Міноборони збільшилася втричі - на 2,4 млрд гривень і досягла, таким чином, рекордної суми - понад 6,1 млрд гривень.
У підприємств концерну "Укроборонпром" прострочена заборгованість перед Міноборони становила 1,6 млрд гривень
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