В Чечні геїв звинувачують в тероризмі

Чеченські силовики приходять додому до рідних геїв і вимагають, щоб вони написали заяви, що їх діти поїхали до Сирії

Кілька геїв з Чечні оголошені в розшук місцевими правоохоронцями як прихильники екстремістської організації "Ісламська держава".

Це робиться для того, щоб перекрити евакуацію геїв з Росії.

"Буквально днями як терористку в розшук оголосили молоду дівчину. Вона втекла з дому, тому що у неї були проблеми з рідними. Ні в яку Сирію дівчина не збиралася, вона взагалі далека від релігії. Камери спостереження зняли її в одному з аеропортів Росії, коли вона туди прилетіла. Але немає ніяких доказів, що вона поїхала за кордон, тим більше в Сирію", - розповів співробітник однієї з правозахисних організацій, що займається евакуацією гомосексуалів виданню "Кавказ.Реаліі".

Джерело в іншій організації підтвердило інформацію "Кавказ.Реаліі" і додало, що чеченські силовики приходять додому до рідних геїв і вимагають, щоб вони написали заяви, що їх діти поїхали до Сирії.

"Політика чеченських правоохоронних органів така, що їм легше відразу заявити, що людину завербували, і вона поїхала до Сирії. Швидше за все, це розраховано на те, щоб люди, які не бажають жити в тих умовах, нікуди не виїжджали. Тому що, як правило, одним повідомленням про відхід в Сирію справа не закінчується. Проблеми починаються у всієї сім'ї звинувачуваного, їх починають смикати кадировці", - додав співробітник організації.

Раніше "Російська ЛГБТ-мережа" опублікувала доповідь про факти переслідування і тортур геїв в Чечні. Правозахисники опитували евакуйованих людей і записували їх історії. За даними руху, до початку червня в секретних в'язницях Чечні за підозрою в гомосексуальних зв'язках перебували 200 чоловіків.

Слідчий комітет і МЗС РФ, а також омбудсмен і влада Чечні заявляли, що не знайшли підтверджень переслідування гомосексуалів в Чечні.

Нагадаємо, 17 липня президент Чечні Рамзан Кадиров знову висловився про гомосексуалів, назвавши їх "шайтанами" (у мусульманській міфології це злий дух, диявол) і "нелюдами".