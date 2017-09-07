В Чечні за одну ніч стратили 27 людей, - російські ЗМІ

У чому підозрювали убитих і на якій підставі їх затримали, невідомо

У Чечні в ніч на 26 січня 2017 року ймовірно сталася масова позасудова страта, жертвами якої стали 27 осіб.

Інформацію опублікувала "Новая газета" з посиланням на два джерела - в управлінні Слідчого комітету Росії в Чечні і в адміністрації голови республіки.

За інформацією видання, всі 27 осіб були затримані в січні під час масових затримань у деяких районах Чечні, які почалися після 17 грудня 2016 року. На них не склали офіційні протоколи і не пред'явили звинувачення. Замість цього, за інформацією "Нової", їх помістили в "підвали і підсобні приміщення відділів поліції".

Джерело видання в МВС Чечні передало редакції список жителів республіки, яких затримали в січні. Найбільше людей, згідно зі списком, затримали в населеному пункті Шалі - 28 осіб. "Нова газета" встановила їхні адреси, однак дізнатися що-небудь про їхню подальшу долю редакції не вдалося.

"Всі спроби дізнатися що-небудь про долю цих людей наражалися на неймовірний страх наших співрозмовників. Один з них, співробітник міської адміністрації Шалей, панічно відмовився знайомитися з прізвищами встановлених нами шалінців і сказав: "Всі, кого затримали в Шалях в січні, - їх більше немає. Не шукайте", - пише видання.

Нагадаємо, що 1 квітня "Новая газета" повідомляла, що протягом останніх тижнів в Чечні було затримано більше сотні чоловіків, яких силовики запідозрили в гомосексуальності.

Нагадаємо, правозахисні організації Фінляндії та Швеції розпочали збір коштів на допомогу чеченцям, що зазнають утисків та переслідувань через сексуальну орієнтацію.