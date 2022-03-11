ПОЛІТИКА НОВИНИКомітет у закордонних справах Палати депутатів парламенту Чехії ухвалив резолюцію про визнання російського режиму терористичним.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Чехії комітет у закордонних справах парламенту визнав російський режим терористичним
Фото: ukrinform.ua
Про це повідомляє Ceske Noviny.
"Комітет у закордонних справах визначає нинішній російський режим як терористичний відповідно до резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи", – йдеться у резолюції.
За резолюцію проголосували 12 з 14 депутатів, які входять до складу комітету.
Депутати засудили агресію росії в Україні та, зокрема, напади на мирне населення, цивільні об'єкти та ключові об'єкти інфраструктури.
Вони відзначили, що основною метою останньої хвилі атак були урядові установи та об'єкти енергетичної інфраструктури на значній частині території України, жертвами яких стали десятки цивільних осіб.
За словами депутатів, обстріли призвели до скорочення або припинення енерго-, водо- та теплопостачання у кількох регіонах та поставили під загрозу життя цивільного населення.
"Обстріли та розміщення військових підрозділів на території Запорізької атомної електростанції є загрозою для мирного населення не лише на території України. Прямі або непрямі погрози застосувати ядерну зброю, а також неправдиві та безпідставні звинувачення України у плануванні використання зброї масового знищення є небезпечною ескалацією напруженості та загрозою європейській безпеці", – зазначається у документі.
У резолюції також зазначається, що дії російських військ та інших збройних формувань, створених за підтримки російської влади, на думку євродепутатів, відповідають ознакам воєнних злочинів та злочинів проти людяності і винні мають бути покарані.
Комітет підтримує зусилля міністра закордонних справ Яна Ліпавського щодо створення спеціального трибуналу для переслідування злочину агресії, а також розслідування Міжнародним кримінальним судом, що призведе до переслідування воєнних злочинів і злочинів проти людяності.
Нагадаємо що раніше Польща визнала владу рф терористичним режимом
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