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В Чехії збирають кошти на закупівлю антидронних зеніток

Організатори збору мають на меті зібрати $3,85 мільйона для виробництва установок Viktor.
В Чехії збирають кошти на закупівлю антидронних зеніток Фото з відкритих джерел

У Чехії почали збір коштів на 15 мобільних зенітних установок Viktor, які допоможуть українській армії збивати іранські дрони.

Про це пише "Мілітарний".

Організатори збору мають на меті зібрати $3,85 мільйона для виробництва таких установок. Наразі там зібрали вже $80 тисяч.

Viktor – це чеський спарений 14,5-мм зенітний кулемет, встановлений на шасі пікапа Toyota Land Cruiser. Боєкомплект модуля – 300 споряджених набоїв і 300 додаткових, які можна взяти із собою.

Сам кулемет має і денний, і нічний приціл. Він може вражати цілі на відстані до двох кілометрів. Головне завдання такої саморобної зенітної установки – боротьба з повільними повітряними цілями, такими як іранські дрони Shahed-136.

Раніше iPress писав, що у МЗС Чехії вважають, що Захід має зняти обмеження на постачання в Україну зброї.

Чеський уряд схвалив поставки в Україну важкого озброєння в рамках нового пакету військової допомоги. Міністерка оборони країни Яна Чернохова не повідомила більш детальної інформації з міркувань безпеки, але зазначила, що це важка техніка, короткоствольна і довгоствольна зброя та боєприпаси.

 
 
 
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14 11 2022 11:13
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