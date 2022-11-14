В Чехії збирають кошти на закупівлю антидронних зеніток
У Чехії почали збір коштів на 15 мобільних зенітних установок Viktor, які допоможуть українській армії збивати іранські дрони.
Про це пише "Мілітарний".
Організатори збору мають на меті зібрати $3,85 мільйона для виробництва таких установок. Наразі там зібрали вже $80 тисяч.
Viktor – це чеський спарений 14,5-мм зенітний кулемет, встановлений на шасі пікапа Toyota Land Cruiser. Боєкомплект модуля – 300 споряджених набоїв і 300 додаткових, які можна взяти із собою.
Сам кулемет має і денний, і нічний приціл. Він може вражати цілі на відстані до двох кілометрів. Головне завдання такої саморобної зенітної установки – боротьба з повільними повітряними цілями, такими як іранські дрони Shahed-136.
Раніше iPress писав, що у МЗС Чехії вважають, що Захід має зняти обмеження на постачання в Україну зброї.
Чеський уряд схвалив поставки в Україну важкого озброєння в рамках нового пакету військової допомоги. Міністерка оборони країни Яна Чернохова не повідомила більш детальної інформації з міркувань безпеки, але зазначила, що це важка техніка, короткоствольна і довгоствольна зброя та боєприпаси.
Додати коментар
- ВІДЕО У Берліні "CRAFTED IN Ukraine" збирає гроші на благодійність
- ВІДЕО Диверсантів фсб, які готували вбивства командирів Сил спеціальних операцій, знешкодила СБУ
- ФОТО "Серіал закінчився". Опубліковані супутникові знімки свідчать про те, що російські війська вивели з аеродрому Чорнобаївки всю техніку
- Україна сигналізує, що продовжуватиме наступ. Логіка війни – рухатися вперед – New York Times
- росіяни не демонструють першокласної системи підготовки. Це стане вирішальним на полі бою – Мік Раян