На честь вигаданого Трампом "covfefe" створили авторське вино

Каламбур президента США Дональда Трампа зі словом "covfefe" надихнув виноробну компанію "City Winery" на створення нового вина "Covfefe 2015 Red Blend".

"Ми вирішили, що краще не скиглити про нашого президента, а зробити щось на його честь", – заявив генеральний директор і засновник "City Winery" Майкл Дорф, повідомляє видання "The Hill".

У вині є ноти сливи, вишні, малини, воно має аромат півонії й пелюсток троянди.

Пляшку такого напою можна придбати за $37 у магазинах Нью-Йорка, Каліфорнії, Флориди, а також у Вашингтоні. 20% від продажу кожної пляшки передаватимуть Американському союзу із захисту громадянських свобод.

На сайті "City Winery" сказано також, що ця пляшка виражає дорогі для компанії цінності: "Дивитися назовні, бачити людство в інших людях і ділитися вином у дусі відкритої свідомості".