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В четвертий тур виборів голови Європарламенту вийшли консерватор і соціал-демократ з Італії

У трьох турах виборів голови ЄП жоден кандидат не набрав абсолютної більшості голосів
У четвертий тур виборів голови Європарламенту пройшли колишній заступник голови Єврокомісії та заступник голови Європарламенту, кандидат від фракції Європейської народної партії (Християнські демократи) італієць Антоніо Таяні і його співвітчизник, голова фракції Прогресивний альянс соціалістів і демократів Джанні Пітелла.
В четвертий тур виборів голови Європарламенту вийшли консерватор і соціал-демократ з Італії Фото: AFP

У третьому турі вони набрали відповідно 291 і 199 голосів, не отримавши абсолютної більшості, передає Інтерфакс-Україна.

"Оскільки жоден із кандидатів не набрав абсолютну більшість голосів, відбудеться четвертий тур", - заявив голова Європарламенту Мартін Шульц.

Шульц, який здає повноваження, керує виборами на пленарній сесії ЄП, зазначає агентство.

Повідомляється також, що в четвертому турі переможець буде визначений простою більшістю голосів. Він очолить Європарламент на наступні 2,5 року.

Раніше нинішній голова Європарламенту Мартін Шульц заявив, що відмовляється від нового терміну на посаді керівника законодавчого органу Євросоюзу і оголосив про намір повернутися в німецьку політику.

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