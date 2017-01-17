В четвертий тур виборів голови Європарламенту вийшли консерватор і соціал-демократ з Італії
У третьому турі вони набрали відповідно 291 і 199 голосів, не отримавши абсолютної більшості, передає Інтерфакс-Україна.
"Оскільки жоден із кандидатів не набрав абсолютну більшість голосів, відбудеться четвертий тур", - заявив голова Європарламенту Мартін Шульц.
Шульц, який здає повноваження, керує виборами на пленарній сесії ЄП, зазначає агентство.
Повідомляється також, що в четвертому турі переможець буде визначений простою більшістю голосів. Він очолить Європарламент на наступні 2,5 року.
Раніше нинішній голова Європарламенту Мартін Шульц заявив, що відмовляється від нового терміну на посаді керівника законодавчого органу Євросоюзу і оголосив про намір повернутися в німецьку політику.
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