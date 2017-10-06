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В Чорнобилі висадили дерева, здатні поглинати радіонукліди

Здатність павловнії концентрувати радіонукліди може бути використана для очищення грунту
У рамках наукового проекту на території зони відчуження висадили експериментальні дерева павловнії (Paulownia Clone In Vitro 112), які здатні поглинати радіонукліди.
В Чорнобилі висадили дерева, здатні поглинати радіонукліди Фото: lesovod.org.ua

"Результатом експерименту буде оцінка параметрів накопичення радіонуклідів цією рослиною на ділянках з різним ступенем радіонуклідного забруднення", - йдеться у повідомленні на сайті Держагентства з управління зоною відчуження. 

Дослідження проводитимуть протягом наступних 5 років спеціалісти ТОВ "Науковий парк ЧОРНОБИЛЬ" у співпраці з ДСП "Екоцентр", ДСП "Північна Пуща" та Чорнобильським радіаційно-екологічним біосферним заповідником.

За попередніми даними, дерево павловнії за 5 років досягає до 20 метрів завдовжки і швидше за інші рослини поглинає радіоактивні елементи, які містяться у ґрунті.

Зазначається, що здатність павловнії концентрувати радіонукліди може бути використана для очищення грунту.

Усього було висаджено 100 саджанців павловнії на 4 майданчиках, з урахуванням стану радіаційного забруднення та складу ґрунтів.

Paulownia Сlonе in Vitro 112 – штучно виведений вид павловнії, який характеризується високими показниками за темпами приросту, стійкістю до шкідників, захворювань та екстремальних температур.

Нагадаємо, у Чорнобильській зоні вже в першому півріччі 2017 року може почати роботу перша сонячна електростанція.

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10 06 2017 11:10
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