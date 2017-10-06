В Чорнобилі висадили дерева, здатні поглинати радіонукліди

Здатність павловнії концентрувати радіонукліди може бути використана для очищення грунту

У рамках наукового проекту на території зони відчуження висадили експериментальні дерева павловнії (Paulownia Clone In Vitro 112), які здатні поглинати радіонукліди.

"Результатом експерименту буде оцінка параметрів накопичення радіонуклідів цією рослиною на ділянках з різним ступенем радіонуклідного забруднення", - йдеться у повідомленні на сайті Держагентства з управління зоною відчуження.

Дослідження проводитимуть протягом наступних 5 років спеціалісти ТОВ "Науковий парк ЧОРНОБИЛЬ" у співпраці з ДСП "Екоцентр", ДСП "Північна Пуща" та Чорнобильським радіаційно-екологічним біосферним заповідником.

За попередніми даними, дерево павловнії за 5 років досягає до 20 метрів завдовжки і швидше за інші рослини поглинає радіоактивні елементи, які містяться у ґрунті.

Зазначається, що здатність павловнії концентрувати радіонукліди може бути використана для очищення грунту.

Усього було висаджено 100 саджанців павловнії на 4 майданчиках, з урахуванням стану радіаційного забруднення та складу ґрунтів.

Paulownia Сlonе in Vitro 112 – штучно виведений вид павловнії, який характеризується високими показниками за темпами приросту, стійкістю до шкідників, захворювань та екстремальних температур.

Нагадаємо, у Чорнобильській зоні вже в першому півріччі 2017 року може почати роботу перша сонячна електростанція.