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В Чорнобильській зоні вже влітку планують запустити першу сонячну електростанцію

Профінансував спорудження станції український інвестор
У Чорнобильській зоні вже в першому півріччі 2017 року може почати роботу перша сонячна електростанція.
В Чорнобильській зоні вже влітку планують запустити першу сонячну електростанцію Фото: apple.com

"Сьогодні можемо говорити про першу приватну інвестицію в цю зону. Це невелика сонячна станція, яка вже будується. Це український інвестор", - повідомив міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, повідомляє "Громадське".

Міністр сподівається, що очікувати запуск і отримання першої "зеленої" енергії з Чорнобиля можна буде "вже в першому півріччі цього року".

Міністр нагадав, що наприкінці минулого року було оголошено про збір заявок від інвесторів на будівництво сонячних електростанцій у Зоні відчуження.

"До 1 березня ми збирали ці заявки й отримали більше 50. Сьогодні проводимо підготовчу роботу щодо старту цих проектів", — сказав він.

За словами Семерака, потенціал Чорнобильської зони дозволяє дати можливість реалізувати всі ці заявки.

"Чорнобильська станція мала 4 енергоблоки, а планувалося в радянські часи побудувати аж 12. Мережі, які будувалися, були досить потужними. Я думаю, що ми можемо при правильній організації роботи забезпечити інтерес всіх інвесторів, які прийшли", — сказав міністр.

За його оцінками, мова йде про виробництво в межах 2,5 тисяч МВт електроенергії.

"Це величина, співмірна з двома енергоблоками атомних електростанцій", — додав він.

Також Семерак розповів, що перший проект відновлюваної сонячної енергетики на території Чорнобильської зони вже почали реалізовувати.

Нагадаємо, Китайські компанії CCEC і GCL готові інвестувати $1 млрд у будівництво парків сонячної енергії в Чорнобильській зоні.

Зазначимо, що Україна має намір створити в чорнобильській зоні відчуження велику ферму сонячної енергії і шукає для цього інвесторів.

 

 

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26 04 2017 09:18
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