В Чорнобильській зоні вже влітку планують запустити першу сонячну електростанцію
"Сьогодні можемо говорити про першу приватну інвестицію в цю зону. Це невелика сонячна станція, яка вже будується. Це український інвестор", - повідомив міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, повідомляє "Громадське".
Міністр сподівається, що очікувати запуск і отримання першої "зеленої" енергії з Чорнобиля можна буде "вже в першому півріччі цього року".
Міністр нагадав, що наприкінці минулого року було оголошено про збір заявок від інвесторів на будівництво сонячних електростанцій у Зоні відчуження.
"До 1 березня ми збирали ці заявки й отримали більше 50. Сьогодні проводимо підготовчу роботу щодо старту цих проектів", — сказав він.
За словами Семерака, потенціал Чорнобильської зони дозволяє дати можливість реалізувати всі ці заявки.
"Чорнобильська станція мала 4 енергоблоки, а планувалося в радянські часи побудувати аж 12. Мережі, які будувалися, були досить потужними. Я думаю, що ми можемо при правильній організації роботи забезпечити інтерес всіх інвесторів, які прийшли", — сказав міністр.
За його оцінками, мова йде про виробництво в межах 2,5 тисяч МВт електроенергії.
"Це величина, співмірна з двома енергоблоками атомних електростанцій", — додав він.
Також Семерак розповів, що перший проект відновлюваної сонячної енергетики на території Чорнобильської зони вже почали реалізовувати.
Нагадаємо, Китайські компанії CCEC і GCL готові інвестувати $1 млрд у будівництво парків сонячної енергії в Чорнобильській зоні.
Зазначимо, що Україна має намір створити в чорнобильській зоні відчуження велику ферму сонячної енергії і шукає для цього інвесторів.
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