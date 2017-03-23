У Чорногорії здійснили замах на прокурора, який веде справу про держпереворот

У Чорногорії готувався замах на прокурора Мілвоя Катніча, який займається справою про спробу державного перевороту.

Відповідну інформацію, в тому числі й ім'я виконавця злочину, Агенство національної безпеки країни і департамент поліції отримали 10 днів тому від інших спецслужб, повідомляє RTCG.



Мілвой Катніч. Фото: rtcg.me

В результаті оперативних-слідчих дій замах на прокурора було попереджено, підозрюваний затриманий. Ним виявився громадянин Сербії.

Хоча небезпека минула, охорона Катніча була посилена.

Нагадаємо, що прокуратура Чорногорії заявила, що російська влада була причетною до підготовки путчу в Чорногорії 2016 року. Відповідну заяву зроюив спеціальний прокурор країни Мілівоє Катнич, який розслідував обставини спроби держперевороту в жовтні минулого року.

Ймовірний учасник спроби перевороту в Чорногорії Неманья Ристіч виявився на фотографії з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим, зробленій під час його візиту в Белград.

У день виборів було заарештовано 20 сербів, яких запідозрили в підготовці збройних нападів на офіційні установи після закриття виборчих дільниць.

27 жовтня Сербія депортувала кількох росіян за підготовку терактів у Чорногорії.

Сербський прем'єр Александар Вучіч оприлюднив деталі плану захоплення держустанов Чорногорії після парламентських виборів 16 жовтня "за сприяння іноземного фактора". Вучіч підтвердив інформацію чорногорського спецпрокурора Мілівоє Катніча про арешт групи громадян Сербії, яка готувала захоплення Скупщини Чорногорії і стрілянину по учасниках мітингу опозиції з метою спровокувати хаос і штурм парламенту. Прем'єр також оголосив, що сербські правоохоронні органи виявили "ще кілька небезпечних груп", залучених до реалізації цього плану, за якими стоять "дуже серйозні люди".

Раніше, група російських байкерів та казаків у місті Котор на Адріатичному узбережжі в Чорногорії заснували так зване "Балканське казацьке військо".

Зазначимо, що НАТО і Чорногорія тісно співпрацювали у рамках Плану дій щодо членства з 2009 року. У грудні 2015 року глави МЗС країн НАТО ухвалили рішення запросити Чорногорію розпочати переговори щодо вступу до Альянсу.

У лютому 2016 року почалися переговори про вступ, які завершилися підписанням протоколу.

Водночас, Кремль погрожував НАТО помстою через приєднання Чорногорії.

В самій Чорногорії існують проросійські сили, які виступають проти приєднання країни до Альянсу.