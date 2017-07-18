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В Чорному морі теплохід сів на дно через шторм: туристів евакуювали

Інформація про постраждалих не надходила
Пізно ввечері 17 липня, через сильний вітер рівень води в затоці значно знизився і прогулянкові катери та теплоходи, які повинні були забрати людей з острова Джарилгач до Скадовська, сіли на мілину.
В Чорному морі теплохід сів на дно через шторм: туристів евакуювали Фото: dumskaya.net

На острові залишилося близько 300 осіб, які не могли потрапити на материк. Згодом їх посадили на теплохід, але він сів на мілину, повідомляє "Думська".

Туристів почали доставляти рятувальним катером на материк, але він міг за один раз забрати лише 8-10 осіб.

Тому рятувальна операція тривала майже до 2:00 18 липня. Відомо, що серед туристів були діти та літні люди.

Інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, що в результаті зіткнення прогулянкової яхти і риболовецького катера в Керченській протоці 10 червня загинули двоє людей.

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18 07 2017 08:40
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