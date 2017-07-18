CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПізно ввечері 17 липня, через сильний вітер рівень води в затоці значно знизився і прогулянкові катери та теплоходи, які повинні були забрати людей з острова Джарилгач до Скадовська, сіли на мілину.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Чорному морі теплохід сів на дно через шторм: туристів евакуювали
Інформація про постраждалих не надходила
Фото: dumskaya.net
На острові залишилося близько 300 осіб, які не могли потрапити на материк. Згодом їх посадили на теплохід, але він сів на мілину, повідомляє "Думська".
Туристів почали доставляти рятувальним катером на материк, але він міг за один раз забрати лише 8-10 осіб.
Тому рятувальна операція тривала майже до 2:00 18 липня. Відомо, що серед туристів були діти та літні люди.
Інформація про постраждалих не надходила.
Нагадаємо, що в результаті зіткнення прогулянкової яхти і риболовецького катера в Керченській протоці 10 червня загинули двоє людей.
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