В Чорному морі теплохід сів на дно через шторм: туристів евакуювали

Пізно ввечері 17 липня, через сильний вітер рівень води в затоці значно знизився і прогулянкові катери та теплоходи, які повинні були забрати людей з острова Джарилгач до Скадовська, сіли на мілину.

На острові залишилося близько 300 осіб, які не могли потрапити на материк. Згодом їх посадили на теплохід, але він сів на мілину, повідомляє "Думська".

Туристів почали доставляти рятувальним катером на материк, але він міг за один раз забрати лише 8-10 осіб.

Тому рятувальна операція тривала майже до 2:00 18 липня. Відомо, що серед туристів були діти та літні люди.

Інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, що в результаті зіткнення прогулянкової яхти і риболовецького катера в Керченській протоці 10 червня загинули двоє людей.