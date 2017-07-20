В деклараціях багатьох урядовців виявили порушення

Співробітники Національного агентства з запобіганню корупції (НАЗК) виявили порушення в електронних деклараціях за 2015 рік ряду міністрів.

Відповідні висновки були затверджені в ході засідання агентства в четвер, пишуть "Українські Новини".

Однак порушень у деклараціях міністрів виявилося недостатньо для притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності.

За даними НАЗК, правильно заповнили е-декларації міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак і міністр соціальної політики Андрій Рева.

Міністр оборони Степан Полторак не вказав інформацію про співвласників квартири площею 89 кв. м (міністру належить 33,3%). Також міністр задекларував зарплату від Міноборони - 266 498 грн, однак ця сума доходу була отримана від двох юросіб, а саме: від розрахунково-касового відділу Міноборони (114,3 тис. гривень) та від самого міністерства (152,2 тис. гривень).

Крім того, департамент секретаріату міністерства виплатив Полтораку 1 288 гривень, у тому числі 679 грн як додаткове благо та 609 грн - вартість призів переможцям та призерам спортивних змагань.

Як пояснив сам Полторак, зазначені доходи були отримані у вигляді подарунків, сума яких не перевищує 5 мінімальних зарплат, тому не були зазначені в декларації.

У підсумку НАЗК вирішило, що Полторак при подачі декларації за 2015 рік порушив вимоги п. 2 і 7 ч. 1 ст. 46 закону "Про запобігання корупції".

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик у декларації написав, що його дружині належить офіс площею 129,7 кв. м., однак насправді офіс належить дружині на праві спільної власності (50%). Насалик пояснив, що недостовірність відомостей він виявив при заповненні виправленої декларації за 2016 р.

Також викликав питання автомобіль Volkswagen CC, який в декларації записано на дружину Насалыка. Автомобіль з квітня 2015 р. був зареєстрований на дружину, а з 6 жовтня 2015 року - знято з реєстрації та 20 жовтня зареєстрований на іншу особу, тобто за станом на 31 грудня 2015 р. у власності подружжя не перебував.

Насалик пояснив, що автомобіль був відчужений від імені дружини довіреною особою, який не повідомив довірителю про угоду.

Насалик зазначив, що у нього і членів сім'ї немає цінних паперів, при цьому в декларації за 2016 р. міністр зазначив, що з грудня 2009 р. володіє цінними паперами ВАТ "Оріана" в кількості 2 штуки номінальною вартістю 25 копійок кожна. Міністр пояснив, що акції йому подарували.

Крім того, Насалик не вказав доходи дружини у розмірі 9 тис. грн страхових виплат за пошкодження автомобіля Mazda 6. Вона заявила, що на момент заповнення декларації "не пам'ятала про даних виплатах" і тому не повідомила про їх отримання чоловікові. Насалик порушив вимоги пунктів 2, 3, 4 і 7 частини 1 статті 46 закону "Про запобігання корупції".

Не ідеальною виявилася також декларація за 2015 рік віце-прем'єр-міністра Павла Розенка, який порушив вимоги пунктів 2 і 7 частини 1 статті 46 закону "Про запобігання корупції". Він вказав володіння квартирою площею 81,4 кв. м з датою набуття права 28 вересня 2016 р., однак, згідно реєстрів нерухомості, у нього є набуте право на квартиру на підставі договору дарування.

Таким чином, Розенко вказав право власності на об'єкт, який йому не належав станом на 31 грудня 2015 р.

Також Розенко задекларував подарунок у негрошовій формі в розмірі 450 тис. грн. - подарунком є вищевказана квартира площею 81,4 кв. м у Києві. Внесення інформації в декларацію за 2015 р. про подарунок, який Розенко отримав в 2016 р., не відповідає звітному періоду.

Міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш (у декларації за 2015 р.) не відобразив відомості про право користування квартирою членів сім'ї площею 82 кв. м у Києві. Черниш не вказав 50 грн інвестиційного прибутку, 51 грн відсотків від вкладу в Державному експортно-імпортний банк, 9,9 тис. грн зарплати дружини, а також 12,9 тис. грн допомоги дружині при народженні дитини. Таким чином, Черниш порушив вимоги п. 2 і 3 ч. 1 ст. 46 закону "Про запобігання корупції".

Міністр інфраструктури Володимир Омелян не вказав інформацію про співвласників в електронній декларації при внесенні відомостей про право спільної власності подружжя на квартиру площею 82,5 кв. м Таким чином, в розділі "Об'єкти нерухомості" Омелян вказав недостовірні дані, що є порушенням пункту 2 частини 1 статті 46 закону "Про запобігання корупції".

Міністр культури Євген Нищук в декларації не вказав доходи сина Олекси - 9 тис. грн стипендії від Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого. Таким чином, Нищук порушив вимоги пункту 7 частини 1 статті 46 закону "Про запобігання корупції".

Міністр інформаційної політики Юрій Стець не вніс інформацію про операції, коли в 2015 р. він позичив 50 тис. доларів і 40 тис. євро третій особі. Таким чином, Стець порушив вимоги п. 10 ч. 1 ст. 46 закону "Про запобігання корупції".

Нагадаємо, НАЗК розпочало повну перевірку електронних декларацій лідера партії ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко за 2015 і 2016 роки.