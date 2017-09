В День комунікацій Папа Римський звернеться до світу з темою фейкових новин

"Я обрав тему до Світового дня комунікацій 2018: "Істина зробить вас вільними (Ів. 8:32): фейкові новини і журналістика заради миру", - написав Папа у Twitter.

I have chosen this theme for World Communications Day 2018: “The truth will set you free” (Jn 8:32). Fake news and journalism for peace.