В День комунікацій Папа Римський звернеться до світу з темою фейкових новин
"Я обрав тему до Світового дня комунікацій 2018: "Істина зробить вас вільними (Ів. 8:32): фейкові новини і журналістика заради миру", - написав Папа у Twitter.
I have chosen this theme for World Communications Day 2018: “The truth will set you free” (Jn 8:32). Fake news and journalism for peace.— Pope Francis (@Pontifex) 29 вересня 2017 р.
За повідомленням Reuters, це послання буде оприлюднено 24 січня на свято святого Франциска Сальського, який є покровителем журналістів, а сам День соціальних комунікацій відзначається 13 травня.
Reuters додає, що для тих, хто цікавиться, як перекласти "фейкові новини" латиною, однією із 9 мов, якими Папа пише свої твіти, то це буде "nuntii fallaces".
Ватикан також повідомляє, що на думку Папи Франциска, "перекручування фактів може мати наслідки на рівні індивідуальної та колективної поведінки".
У заяві Ватикану йдеться про те, що провідник церкви, до якої належіить 1,2 мільярди вірних, хоче запропонувати "міркування щодо випадків, логіки та наслідків дезінформації у ЗМІ, аби допомогти у підтримці професійного журналізму, який завжди шукає істини".
Всесвітній день соціальних комунікацій відзначатиметься 13 травня.
Нагадаємо,26 серпня Папа Римський Франциск закликав до побудови світу без ядерної зброї шляхом застосування Договору про нерозповсюдження.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО У Facebook створили детальну карту населення 23 країн планети, - ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа