В День комунікацій Папа Римський звернеться до світу з темою фейкових новин

На думку Папи Франциска, "перекручування фактів може мати наслідки на рівні індивідуальної та колективної поведінки"

Тема фейкових новин і журналістика заради миру стануть головними у посланні Папи Римського з нагоди Дня комунікацій у 2018 році.

"Я обрав тему до Світового дня комунікацій 2018: "Істина зробить вас вільними (Ів. 8:32): фейкові новини і журналістика заради миру", - написав Папа у Twitter.

I have chosen this theme for World Communications Day 2018: “The truth will set you free” (Jn 8:32). Fake news and journalism for peace. — Pope Francis (@Pontifex) 29 вересня 2017 р.

За повідомленням Reuters, це послання буде оприлюднено 24 січня на свято святого Франциска Сальського, який є покровителем журналістів, а сам День соціальних комунікацій відзначається 13 травня.

Reuters додає, що для тих, хто цікавиться, як перекласти "фейкові новини" латиною, однією із 9 мов, якими Папа пише свої твіти, то це буде "nuntii fallaces".

Ватикан також повідомляє, що на думку Папи Франциска, "перекручування фактів може мати наслідки на рівні індивідуальної та колективної поведінки".

У заяві Ватикану йдеться про те, що провідник церкви, до якої належіить 1,2 мільярди вірних, хоче запропонувати "міркування щодо випадків, логіки та наслідків дезінформації у ЗМІ, аби допомогти у підтримці професійного журналізму, який завжди шукає істини".

Всесвітній день соціальних комунікацій відзначатиметься 13 травня.

Нагадаємо,26 серпня Папа Римський Франциск закликав до побудови світу без ядерної зброї шляхом застосування Договору про нерозповсюдження.