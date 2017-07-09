В день прибуття Саакашвілі контроль біля кордону буде посилено, - Слободян
Про це йдеться у документі, оприлюдненому 7 вересня політичною партією "Рух нових сил".
Нардепи також повідомляють про намір бути присутніми цього дня в пункті пропуску через державний кордон "Краковець" Яворівського району Львівської області для "здійснення депутатського контролю за дотриманням законодавства України та міжнародних договорів".
У свою чергу речник Державної прикордонної служби Олег Слободян у коментарі "Українській правді" зазначив, що знайомий із закликом нардепів, однак наразі не має інформації, чи надійшло це звернення в адміністрацію.
Слободян запевнив, що "в будь-якому випадку хтось із керівництва буде".
На запитання, чи буде ДПС вживати якихось спеціальних заходів цього дня, речник прикордонників відповів:
"У прикордонників буде звичайний робочий день. Вони щодня приймають десятки тисяч рішень щодо перетину державного кордону".
Водночас Слободян наголосив, що прикордонні наряди буде посилено, щоб не допустити провокацій:
"Особливих заходів не буде і не повинно бути, але, враховуючи те, що деякі політичні сили планують зібрати перед пунктом пропуску велику кількість людей – це все-таки кордон, не прохідний двір – звичайно, ми будемо посилювати прикордонні наряди. Ми не впевнені, що при такій кількості людей обійдеться без провокацій", – сказав він.
Нагадаємо, наприкінці липня 2017 року президент України Петро Порошенко позбавив Саакашвілі громадянства, після чого той неодноразово заявляв про плани повернутися в Україну.
Саакашвілі висловив бажання взяти участь у судовому процесі з оскарження позбавлення його українського громадянства.
Саакашвілі планує повернутись в Україну у неділю, 10 вересня. В свою чергу, Порошенко заявив, що питанням можливого повернення в Україну Міхеіла Саакашвілі мають займатися МВС, міграційна та прикордонна служби.
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