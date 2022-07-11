У Державному центрі зайнятості роз’яснили, кого можуть залучати до суспільно корисних робіт

Суспільно корисні роботи мають оборонний характер або ж слугують для ліквідації надзвичайних ситуацій, які виникли в період воєнного стану.

В умовах війни зростає необхідність збільшення кількості трудових ресурсів, одним із яких є залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт.

Про це повідомляє Державний центр зайнятості.

Суспільно корисні роботи мають оборонний характер або ж слугують для ліквідації надзвичайних ситуацій, які виникли в період воєнного стану.

Військове командування може самостійно або із залученням місцевих держадміністрацій та органів місцевого самоврядування або військових адміністрацій (у разі їхнього утворення) ухвалювати рішення про запровадження трудової повинності та залучення працездатних осіб до виконання суспільно корисних робіт, громадські – місцева влада із залученням на добровільних засадах роботодавців.

У Державному центрі зайнятості зазначили, що на підставі запровадження трудової повинності до суспільно корисних робіт залучаються:

зареєстровані безробітні;

інші незайняті особи, зокрема переселенці;

працівники функціонуючих в умовах воєнного стану підприємств, за домовленістю з керівниками.

Суспільно корисні роботи під час воєнного стану мають відновити повноцінне функціонування інфраструктури громади та її безпеки. До них належать:

ремонтно-відновлювальні роботи;

розбір завалів;

розчищення колій та доріг;

будівництво захисних споруд цивільного характеру;

вантажні та сільськогосподарські роботи;

заготівля дров до опалювального сезону.

Також людей, які працюють на суспільно корисних роботах, можуть залучати до надання допомоги громадянам з інвалідністю та землякам, які постраждали через бойові дії.