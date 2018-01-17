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В Держгеонадрах назвали захмарну вартість всіх корисних копалин України

Україна забезпечена мінеральними ресурсами
Україна володіє достатніми запасами різних корисних копалин, потенціал яких оцінюється в діапазоні $3-8 трильйонів.
В Держгеонадрах назвали захмарну вартість всіх корисних копалин України Фото:facebook.com/permalink

Про це заявив перший заступник голови Державної служби геології та надр Микола Фощій, передає УНІАН.

"Наша країна достатньо забезпечена мінеральними ресурсами... За різними оцінками, потенціал корисних копалин оцінюється від трьох до восьми трильйонів доларів", - сказав він.

Наприкінці минулого року Держгеонадра відкрила доступ до публічної карти мінеральних ресурсів України. Фактично, створення спеціального сайту наблизило нашу країну до цивілізованих держав в геологічному напрямку, підкреслили в відомстві.

Нагадаємо, у 2011 році була прийнята Програма розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року. Згідно з цим документом, на території нашої країни відкрито майже 20 тис. родовищ більше ста видів корисних копалин, з яких понад 8 тис. родовищ і 1 тис. об'єктів обліку за 98 видами мінеральної сировини мають промислове значення і обліковуються в державному балансі запасів корисних копалин. Понад 3 тисячі родовищ на даний час розробляються.

У 2015 та 2017 роках Служба не вела належного контролю за здійсненням ефективного використання надр суб’єктами господарювання через встановлення мораторію на контроль, що спричинило масові порушення. На 2018 рік Держгеонадра запланувала понад тисячу перевірок видобувних компаній.

Раніше три родовища нафти і чотири родовища газу було розвідано біля української полярної станції "Академік Вернадський", розташованій на острові Галіндез.

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17 01 2018 22:35
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