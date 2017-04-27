Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

В Дніпрі викрили ще один конвертаційний центр організований Росією, - ФОТО

Росіяни налаштували в Дніпрі ще один конвертаційний центр з обігом у 750 млн гривень
СБУ викрила в Дніпрі організований російською банківською установою конвертаційний центр, який "відмив" 750 млн грн.
В Дніпрі викрили ще один конвертаційний центр організований Росією, - ФОТО Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

"Конверт" контролювали посадовці російської фінустанови за погодженням із власниками корпорації, зареєстрованої в РФ. Для роботи з українськими державними та комерційними структурами зловмисники відкрили низку фіктивних фірм із надання "послуг" мінімізації податкових платежів, формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку, - повідомляє  прес-служба СБУ.

Під час обшуків в офісах, помешканнях і автівках фігурантів справи було вилучено понад 500 тис. грн, печатки "фіктивних" підприємств та фінансово-господарську документацію. Суд заарештував рахунки 5 фіктивних підприємств, створених організаторами злочинної схеми.

Фото:facebook.com/SecurSerUkraine

Нагадаємо, 21 квітня у Дніпрі співробітники Служби безпеки України (СБУ) спільно з прокуратурою припинили діяльність конвертаційного центру з загальним оборотом в сімсот мільйонів гривень.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 04 2017 15:05
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Корупція ProZorro: влада змінюється, "відкати" залишаються

Корупція ProZorro: влада змінюється, "відкати" залишаються

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.