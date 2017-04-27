В Дніпрі викрили ще один конвертаційний центр організований Росією, - ФОТО
"Конверт" контролювали посадовці російської фінустанови за погодженням із власниками корпорації, зареєстрованої в РФ. Для роботи з українськими державними та комерційними структурами зловмисники відкрили низку фіктивних фірм із надання "послуг" мінімізації податкових платежів, формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку, - повідомляє прес-служба СБУ.
Під час обшуків в офісах, помешканнях і автівках фігурантів справи було вилучено понад 500 тис. грн, печатки "фіктивних" підприємств та фінансово-господарську документацію. Суд заарештував рахунки 5 фіктивних підприємств, створених організаторами злочинної схеми.
Фото:facebook.com/SecurSerUkraine
Нагадаємо, 21 квітня у Дніпрі співробітники Служби безпеки України (СБУ) спільно з прокуратурою припинили діяльність конвертаційного центру з загальним оборотом в сімсот мільйонів гривень.
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