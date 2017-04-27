В Дніпрі викрили ще один конвертаційний центр організований Росією, - ФОТО

Росіяни налаштували в Дніпрі ще один конвертаційний центр з обігом у 750 млн гривень

СБУ викрила в Дніпрі організований російською банківською установою конвертаційний центр, який "відмив" 750 млн грн.

"Конверт" контролювали посадовці російської фінустанови за погодженням із власниками корпорації, зареєстрованої в РФ. Для роботи з українськими державними та комерційними структурами зловмисники відкрили низку фіктивних фірм із надання "послуг" мінімізації податкових платежів, формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку, - повідомляє прес-служба СБУ.

Під час обшуків в офісах, помешканнях і автівках фігурантів справи було вилучено понад 500 тис. грн, печатки "фіктивних" підприємств та фінансово-господарську документацію. Суд заарештував рахунки 5 фіктивних підприємств, створених організаторами злочинної схеми.

Фото:facebook.com/SecurSerUkraine

Нагадаємо, 21 квітня у Дніпрі співробітники Служби безпеки України (СБУ) спільно з прокуратурою припинили діяльність конвертаційного центру з загальним оборотом в сімсот мільйонів гривень.