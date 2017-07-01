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В "ДНР" обмежили ввезення продуктів громадянами з української сторони, - ОБСЄ

Кожен громадянин не може провезти понад 50 кг продуктів в підконтрольні "ДНР" райони"
У так званої "ДНР" обмежили ввезення продуктів громадянами з української сторони до 50 кг на одну людину.
В "ДНР" обмежили ввезення продуктів громадянами з української сторони, - ОБСЄ Фото: qha.com.ua

Представник прикордонної служби України повідомив ОБСЄ, що в листопаді 2016 року максимально допустима вага продуктів, дозволений для ввезення на непідконтрольні території, був збільшений з 50 до 75 кг на одну людину. 

Однак пізніше на блокпосту ДНР спостерігачі зафіксували кілька автомобілів у черзі на в'їзд і виїзд, йдеться в звіті СММ ОБСЄ.

"Озброєний представник "ДНР" розповів місії, що кожен громадянин не може провезти понад 50 кг продуктів в підконтрольні "ДНР" райони", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що прикордонники затримали чоловіка, який хотів вивезти до "ДНР" $60 тис.

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07 01 2017 22:50
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