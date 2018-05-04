В "ДНР" жінку засудили до 10 років за "шпигунство на користь України" Мешканка Донецька була "держслужбовцем ДНР"

В "ДНР" заявили, що "військовий трибунал" засудив до 10 років позбавлення волі мешканку Донецька за "шпигунство на користь спецслужб України"

Фото: novorossia.today

Таку інформацію опублікували сепаратистські ЗМІ, пише "Еспрессо". За їхніми даними, мешканку Донецька засуджено на 10 років за "шпигунство". Вироком військового трибуналу "на правах" палати Верховного Суду Донецької Народної Республіки", громадянка Г. визнана винною у вчиненні злочину, передбаченого статтею 321 "КК ДНР", - йдеться у повідомленні. Згідно з інформацією, жінка нібито вела збір і передачу даних, що стосуються її "службової" діяльності в "ДНР". Наголошується, що мешканка Донецька була "держслужбовцем ДНР". "Виконуючи завдання іноземної розвідки, в період з лютого по жовтень 2016 року Г. за допомогою мережі інтернет передавала в СБУ відомості про співробітників "Фонду державного майна", а також іншу цікаву інформацію про діяльность "Фонду", - додали сепаратисти.

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