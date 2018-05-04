В "ДНР" жінку засудили до 10 років за "шпигунство на користь України"
Таку інформацію опублікували сепаратистські ЗМІ, пише "Еспрессо".
За їхніми даними, мешканку Донецька засуджено на 10 років за "шпигунство".
Вироком військового трибуналу "на правах" палати Верховного Суду Донецької Народної Республіки", громадянка Г. визнана винною у вчиненні злочину, передбаченого статтею 321 "КК ДНР", - йдеться у повідомленні.
Згідно з інформацією, жінка нібито вела збір і передачу даних, що стосуються її "службової" діяльності в "ДНР".
Наголошується, що мешканка Донецька була "держслужбовцем ДНР".
"Виконуючи завдання іноземної розвідки, в період з лютого по жовтень 2016 року Г. за допомогою мережі інтернет передавала в СБУ відомості про співробітників "Фонду державного майна", а також іншу цікаву інформацію про діяльность "Фонду", - додали сепаратисти.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Об коррупционной солидарности
- Олександр Матяш про ветеранський бізнес: Хочу, щоб напис "made in Ukraine" був гарантією якостіЯкщо вбити в пошуковику ім’я і прізвище Олександр Матяш – з’явиться достатньо матеріалів для того, щоб зрозуміти хто це