В "ДНР"/"ЛНР" перебувають127 українських полонених, - Геращенко

Геращенко звернулася до португальського колеги із закликом посилити тиск на РФ у питанні звільнення політв'язнів

СьогодніНа тимчасово підконтрольних територіях Донецької та Луганської областей України перебувають 127 українських заручників.

Сьогодні віце-спікер провела зустріч з португальськими високопоставленими посадовими особами. У зустрічі брали участь генеральний директор Управління зовнішньої політики МЗС Португалії Франсішку Антоніу Дуарте Лопеш і посол Португалії в Україні.

"Розповіла португальському колезі про наші зусилля щодо звільнення заручників, яких на окупованих територіях вже 127. Звернулася з закликом посилити тиск на РФ у питанні звільнення політв'язнів", - заявила перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Ірина Геращенко на Facebook.

Також віце-спікер подякувала португальській стороні за послідовну підтримку надання Україні безвізового режиму. Франсішку Лопеш у свою чергу зазначив, що українці, які працюють в Португалії, багато дають португальській економіки.

"Всі ми стурбовані зростанням насильства проти місії СММ ОБСЄ на окупованому Донбасі, вимагаємо ретельного розслідування підриву автомобіля з патрулем ОБСЄ. Україна покладає повну відповідальність за загибель та поранення спостерігачів на бойовиків, контрольованих РФ", - додала віце-спікер.

Раніше, кількість заручників, утримуваних незаконними збройними формуваннями на сході України, зросла до 126-ти за рахунок цивільних осіб.