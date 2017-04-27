Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В "ДНР"/"ЛНР" перебувають127 українських полонених, - Геращенко

Геращенко звернулася до португальського колеги із закликом посилити тиск на РФ у питанні звільнення політв'язнів
СьогодніНа тимчасово підконтрольних територіях Донецької та Луганської областей України перебувають 127 українських заручників.
В "ДНР"/"ЛНР" перебувають127 українських полонених, - Геращенко Фото:rian.com.ua

Сьогодні віце-спікер провела зустріч з португальськими високопоставленими посадовими особами. У зустрічі брали участь генеральний директор Управління зовнішньої політики МЗС Португалії Франсішку Антоніу Дуарте Лопеш і посол Португалії в Україні.

"Розповіла португальському колезі про наші зусилля щодо звільнення заручників, яких на окупованих територіях вже 127. Звернулася з закликом посилити тиск на РФ у питанні звільнення політв'язнів", - заявила перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Ірина Геращенко на Facebook.

Також віце-спікер подякувала португальській стороні за послідовну підтримку надання Україні безвізового режиму. Франсішку Лопеш у свою чергу зазначив, що українці, які працюють в Португалії, багато дають португальській економіки.

"Всі ми стурбовані зростанням насильства проти місії СММ ОБСЄ на окупованому Донбасі, вимагаємо ретельного розслідування підриву автомобіля з патрулем ОБСЄ. Україна покладає повну відповідальність за загибель та поранення спостерігачів на бойовиків, контрольованих РФ", - додала віце-спікер.

Раніше, кількість заручників, утримуваних незаконними збройними формуваннями на сході України, зросла до 126-ти за рахунок цивільних осіб.

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 04 2017 21:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Корупція ProZorro: влада змінюється, "відкати" залишаються

Корупція ProZorro: влада змінюється, "відкати" залишаються

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.