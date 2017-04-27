В "ДНР"/"ЛНР" перебувають127 українських полонених, - Геращенко
Сьогодні віце-спікер провела зустріч з португальськими високопоставленими посадовими особами. У зустрічі брали участь генеральний директор Управління зовнішньої політики МЗС Португалії Франсішку Антоніу Дуарте Лопеш і посол Португалії в Україні.
"Розповіла португальському колезі про наші зусилля щодо звільнення заручників, яких на окупованих територіях вже 127. Звернулася з закликом посилити тиск на РФ у питанні звільнення політв'язнів", - заявила перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Ірина Геращенко на Facebook.
Також віце-спікер подякувала португальській стороні за послідовну підтримку надання Україні безвізового режиму. Франсішку Лопеш у свою чергу зазначив, що українці, які працюють в Португалії, багато дають португальській економіки.
"Всі ми стурбовані зростанням насильства проти місії СММ ОБСЄ на окупованому Донбасі, вимагаємо ретельного розслідування підриву автомобіля з патрулем ОБСЄ. Україна покладає повну відповідальність за загибель та поранення спостерігачів на бойовиків, контрольованих РФ", - додала віце-спікер.
Раніше, кількість заручників, утримуваних незаконними збройними формуваннями на сході України, зросла до 126-ти за рахунок цивільних осіб.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків