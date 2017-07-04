В "ДНР"/"ЛНР" підтвердили місцезнаходження 50 заручників, - Геращенко
"Я визначу кілька ключових проблем, з якими Україна стикається в питанні звільнення заручників. Перше, ми працюємо зі списками Служби безпеки. На сьогодні у цьому списку 121 заручник - це цивільні та військові. На жаль, представники ОРДЛО підтверджують лише близько 50 осіб з цього списку. Ми знаємо місцезнаходження 70 осіб і нам необхідно домогтися підтвердження місцезнаходження всіх, кого ми знаємо", - повідомила Геращенко під час Київського безпекового форуму, інформують "Українські новини".
Вона також повідомила, що від України вимагають передати понад 600 осіб, серед яких є десятки тих, хто не має жодного стосунку до конфлікту на Донбасі.
Зокрема, понад 50 з них скоїли тяжкі злочини і не потрапляють під амністію. Також серед них є ті, які не хочуть повертатися на окуповані території з різних причин. Тому, за її словами, все це сильно гальмує прогрес звільнення полонених.
Зазначимо, що глава ГПУ Юрій Луценко заявив, що питання обміну полоненими – питання не політичне, а практичне, але зазначив, що воно "використовується Кремлем як політична зброя".
Нагадаємо, радник глави Служби безпеки України Юрій Тандіт заявив, що за три роки російської агресії на Донбасі звільнено або знайдено 3136 осіб, вважаються зниклими безвісти 416 осіб.
Згідно з оновленою інформацією, сьогодні в списку зниклих безвісти 418 осіб.
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