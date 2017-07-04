В "ДНР"/"ЛНР" підтвердили місцезнаходження 50 заручників, - Геращенко

Уповноважений президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко заявила, що лідери бойовиків "ДНР"-"ЛНР" підтверджують місцезнаходження 50 заручників.

"Я визначу кілька ключових проблем, з якими Україна стикається в питанні звільнення заручників. Перше, ми працюємо зі списками Служби безпеки. На сьогодні у цьому списку 121 заручник - це цивільні та військові. На жаль, представники ОРДЛО підтверджують лише близько 50 осіб з цього списку. Ми знаємо місцезнаходження 70 осіб і нам необхідно домогтися підтвердження місцезнаходження всіх, кого ми знаємо", - повідомила Геращенко під час Київського безпекового форуму, інформують "Українські новини".

Вона також повідомила, що від України вимагають передати понад 600 осіб, серед яких є десятки тих, хто не має жодного стосунку до конфлікту на Донбасі.

Зокрема, понад 50 з них скоїли тяжкі злочини і не потрапляють під амністію. Також серед них є ті, які не хочуть повертатися на окуповані території з різних причин. Тому, за її словами, все це сильно гальмує прогрес звільнення полонених.

Зазначимо, що глава ГПУ Юрій Луценко заявив, що питання обміну полоненими – питання не політичне, а практичне, але зазначив, що воно "використовується Кремлем як політична зброя".