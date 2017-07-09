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В долині річки Йордан виявили посудину, якій більше 7 тисяч років

Дослідники вважають, що в горщику зберігали продукти харчування
Дослідники з Німеччини та Ізраїлю знайшли в долині річки Йордан унікальний глиняний посуд, його вік становить 7,2 тис. років.
В долині річки Йордан виявили посудину, якій більше 7 тисяч років Фото: Jerusalem_Post

Про це повідомляє газета The Jerusalem Post з посиланням на професора Денні Розенберга з Інституту археології імені Цінман в університеті Хайфи.

За його словами, в посудині зберігали продукти харчування.

Древній посудину виявили на археологічному ділянці Тель-Цафа під час розкопок під керівництвом Денні Розенберга і доктора Флоріана Клімші з археологічного інституту Берліна, пише видання.

Фотографію судини газета опублікувала на своїй сторінці в Twitter.

Нагадаємо, минулого місяця під час розкопок скіфських курганів на території Покровського ГЗК (кол. Орджонікідзевського) археологи з Інститута археології Національної академії наук України виявили могилу з залишками молодої дівчини. Оскільки могила була не порушена, на руках і шиї дівчини були прикраси: браслети і намисто. Ще поруч з нею в похованні були чаша, невелика амфора і сагайдак зі стрілами. Неподалік лежали останки коня.

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07 09 2017 17:30
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