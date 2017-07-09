В долині річки Йордан виявили посудину, якій більше 7 тисяч років
Про це повідомляє газета The Jerusalem Post з посиланням на професора Денні Розенберга з Інституту археології імені Цінман в університеті Хайфи.
За його словами, в посудині зберігали продукти харчування.
Древній посудину виявили на археологічному ділянці Тель-Цафа під час розкопок під керівництвом Денні Розенберга і доктора Флоріана Клімші з археологічного інституту Берліна, пише видання.
Фотографію судини газета опублікувала на своїй сторінці в Twitter.
Нагадаємо, минулого місяця під час розкопок скіфських курганів на території Покровського ГЗК (кол. Орджонікідзевського) археологи з Інститута археології Національної академії наук України виявили могилу з залишками молодої дівчини. Оскільки могила була не порушена, на руках і шиї дівчини були прикраси: браслети і намисто. Ще поруч з нею в похованні були чаша, невелика амфора і сагайдак зі стрілами. Неподалік лежали останки коня.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Facebook створили детальну карту населення 23 країн планети, - ВІДЕО
- ФОТО "Гори сміття і пляшки з-під алкоголю": студенти розгромили парк КПІ у Києві, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа