В Донецьку знайшли обгорілий ранець російського військового

Ранець є елементом бойового спорядження військовослужбовців ЗС РФ, про що вказує клеймо фабрики-виробника та кольорова гама, яка використовується в російській армії

Під час зачистки "сірої зони" у районі Славного на Донеччині виявили частину обгорілого ранця десантника з маркуванням російського виробника.

Оперативники СБУ задокументували це як факт, який підтверджує присутність військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації на території України, - повідомляє Служба безпеки України.

"Опрацьовуючи інформацію про присутність у "сірій зоні" диверсійної групи терористів "ДНР", правоохоронці виявили на місцевості частину обгорілого ранця десантника (з маркуванням ЗАО "БШГК" г. Богородск РД-54 ТО 90-04-03-93 арт. 3451-ПУ-БШ 04 08).

Фото:facebook.com/SecurSerUkraine

Закрите акціонерне товариство "Богородський швейно-галантерейний комбінат" розташоване у Нижегородській області РФ.

Також співробітники служби виявили у Мар’їнському районі Донецької області короб зі стрічками та набоями калібру 7,62 мм загальною кількістю 200 од., дві гранати (Ф-1, РГД-5), протипіхотну міну МОН-50 та індивідуальний перев'язочний пакет.

Фото:facebook.com/SecurSerUkraine

"Ранець є елементом бойового спорядження військовослужбовців ЗС РФ, про що вказує клеймо фабрики-виробника та кольорова гама, яка використовується в російській армії", – заявляє СБУ.

Зазначимо, у Луганській області правоохоронці виявили схрон з боєприпасами, заготовлений для диверсійної групи бойовиків.