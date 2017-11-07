В Древньому Києві покажуть 20 історичних порід коней

15 та 16 липня "Парк Київська Русь" кличе на знайомство з красивими і сильними кіньми з Княжої конюшні. Вся унікальна колекція коней близько двадцяти історичних порід постане перед очима гостей "Парку Київська Русь".

Тут будуть представники найвищої породи в світі – шайри, самої важкої – бельгійські ваговози, найменшої – шетландські поні, найдревнішої – ахалтекінці. А ще граціозні фризи, швидконогі арабські скакуни, надзвичайно милі хафлінгери і багато інших коней, яких в одному місці можна побачити тільки у Древньому Києві і лише на такій виставці

Гості Парку дізнаються про походження порід, зможуть покататися верхи або в екіпажі. Конячок можна буде погладити, сфотографуватися з ними. А ще коні будуть не тільки живими експонатами виставки, а й акторами кінно-трюкового театру, звичайно в тандемі з акторами-людьми. Запаморочливі трюки змусять будь-кого затамувати подих, захоплюватися складністю виконання і граціозністю людей і тварин.

Окрім того, учасників фестивалю та відвідувачів Древнього Києва запросять до запальних флеш-мобів і конкурсів. На території працюватиме середньовічний тир, де кожен зможе постріляти з лука та покидати списи і ножі. Можна буде покататися верхи на породистих конях або в екіпажі, зробити пам'ятну монету на княжому монетному дворі, виготовити сувенір своїми руками на майстер-класах з народних ремесел або купити готовий в магазині або на вулиці майстрів.

Також Питейна "25 Рун" порадує вас вишуканими напоями за старовинними рецептами, а корчма "Веселий Варяг" та точки харчування під відкритим небом - смачними стравами.

Почуття адреналіну гостям забезпечить захоплюючий канатний спуск "Політайло", на якому кожен зможе не тільки спуститися з висоти, але і пролетіти над озером. Серед гостей також будуть розіграні призи від Древнього Києва.

І звичайно, ви зможете залишитися на ночівлю в будинку готельного типу "4 кімнати", який знаходиться в 5 хвилинах від Дитинця Києва або в унікальних кімнатах середньовічного антуражу, в хостелі або кемпінгу.

Парк відкривається о 10:00, початок програми о 14:00. Вартість вхідного квитка – 150 грн., для пенсіонерів і студентів – 100 грн., для школярів – 50 грн., дошкільнята відвідують Парк безкоштовно.

Древній Київ у "Парку Київська Русь" розташований в с. Копачів, Обухівський район, Київська область. З Києва курсують маршрутки від метро Видубичі згідно розкладу на сайті.

Деталі на сайті: parkkyivrus.com