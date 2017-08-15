В Древньому Києві покажуть 20 історичних порід коней

Вся унікальна колекція коней близько двадцяти історичних порід постане перед очима гостей Князівстві "Київська Русь". Тут будуть представники найвищої породи в світі – шайри, самої важкої – бельгійські ваговози, найменшої – шетландські поні, найдревнішої – ахалтекінці. А ще граціозні фризи, швидконогі арабські скакуни, надзвичайно милі хафлінгери і багато інших коней, яких в одному місці можна побачити тільки у Древньому Києві і лише на такій виставці.

19 та 20 серпня "Парк Київська Русь" кличе на знайомство з красивими і сильними кіньми з Княжої конюшні

Гості Парку дізнаються про походження порід, зможуть покататися верхи або в екіпажі. Конячок можна буде погладити, сфотографуватися з ними. А ще коні будуть не тільки живими експонатами виставки, а й акторами кінно-трюкового театру, звичайно в тандемі з акторами-людьми. Запаморочливі трюки змусять будь-кого затамувати подих, захоплюватися складністю виконання і граціозністю людей і тварин.

Відвідувачі Древнього Києва також зможуть взяти участь в різноманітних майстер-класах: постріляти з лука, покататися верхи на коні, позмагатися на локації «спорт-меч» і поборотися м'якими мечами, відвідати музеї - "Чудеса Древнього Києва", відпочити біля Лісового озера і відчути себе справжнім жителем і спадкоємцем величного держави Київська Русь.

Почуття адреналіну дітям і дорослим забезпечить захоплюючий канатний спуск "Політайло", на якому кожен зможе не тільки спуститися з висоти, але і пролетіти над озером. Серед гостей також будуть розіграні призи від Древнього Києва.

І звичайно, ви зможете скуштувати смачних страв від княжих кухарів в корчмі "Веселий варяг" і в точках харчування під відкритим небом. Також, Питейна "25 рун" порадує вас вишуканими напоями за старовинними рецептами. Ви навіть можете залишитися на ночівлю в будинку готельного типу "4 кімнати", який знаходиться в 5 хвилинах від Дитинця Києва або в унікальних кімнатах середньовічного антуражу, в хостелі або кемпінгу.

Парк відкривається о 10:00, початок програми о 14:00. Вартість вхідного квитка – 150 грн., для пенсіонерів і студентів – 100 грн., для школярів – 50 грн., дошкільнята відвідують Парк безкоштовно.

Древній Київ у "Парку Київська Русь" розташований в с. Копачів, Обухівський район, Київська область. З Києва курсують маршрутки від метро Видубичі згідно розкладу на сайті.

Деталі на сайті: parkkyivrus.com