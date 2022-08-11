В Дрездені урочисто відкрили "Український дім"

У німецькому місті Дрезден, в якому наразі отримали тимчасовий захист кілька тисяч українських громадян, урочисто відкрили культурний центр "Український дім".

Про це повідомляє Укрінформ.

За словами організаторів "Українського дому" ідея створення подібного культурного центру з'явилася ще на початку повномасштабної російсько-української війни. Проте підготовка до відкриття зайняла тривалий час. Кошти на проєкт збирали з усіх доступних джерел. Частково фінансування було отримано від місцевої влади, частково – від різноманітних фондів, також проводилися благодійні збори. З пошуком приміщення так само були певні складнощі, проте і це питання допомогли врегулювати високопосадовці Дрездена. Тож "Український дім" розмістився у великому торговельному комплексі в самому центрі міста.

Культурний центр вже має невеличку бібліотеку, яка налічує близько 400 україномовних книжок, є виставка картин, а також місце для занять з дітьми різного віку. Крім того, в "Українському домі" планують проводити різноманітні майстер-класи з малювання, курси з української та німецької мов, дискусійні клуби та багато іншого.

За словами Тетяна Іванченко, проєкт передбачає роботу з трьома цільовими аудиторіями:

біженцями та особами, що отримали тимчасовий захист, адже їм потрібна допомога з адаптацію в нових умовах;

українцями, які вже тривалий час проживають у ФРН;

громадянами Німеччини та іноземцями, яким треба показати українську культуру та пояснити, що насправді відбувається в Україні.

Раніше повідомлялось, що у Польщі оновлять закон про допомогу біженцям з України.