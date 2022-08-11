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В Дрездені урочисто відкрили "Український дім"

У німецькому місті Дрезден, в якому наразі отримали тимчасовий захист кілька тисяч українських громадян, урочисто відкрили культурний центр "Український дім".
В Дрездені урочисто відкрили "Український дім" Джерело: ukrinform.ua

Про це повідомляє Укрінформ.

За словами організаторів "Українського дому" ідея створення подібного культурного центру з'явилася ще на початку повномасштабної російсько-української війни. Проте підготовка до відкриття зайняла тривалий час. Кошти на проєкт збирали з усіх доступних джерел. Частково фінансування було отримано від місцевої влади, частково – від різноманітних фондів, також проводилися благодійні збори. З пошуком приміщення так само були певні складнощі, проте і це питання допомогли врегулювати високопосадовці Дрездена. Тож "Український дім" розмістився у великому торговельному комплексі в самому центрі міста.

Культурний центр вже має невеличку бібліотеку, яка налічує близько 400 україномовних книжок, є виставка картин, а також місце для занять з дітьми різного віку. Крім того, в "Українському домі" планують проводити різноманітні майстер-класи з малювання, курси з української та німецької мов, дискусійні клуби та багато іншого.

За словами Тетяна Іванченко, проєкт передбачає роботу з трьома цільовими аудиторіями:

  • біженцями та особами, що отримали тимчасовий захист, адже їм потрібна допомога з адаптацію в нових умовах;
  • українцями, які вже тривалий час проживають у ФРН;
  • громадянами Німеччини та іноземцями, яким треба показати українську культуру та пояснити, що насправді відбувається в Україні. 

Раніше повідомлялось, що у Польщі оновлять закон про допомогу біженцям з України.

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08 11 2022 13:41
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