В Дубаї найбільші банки почали перевіряти багатіїв, які приїхали з росії – Bloomberg

Деякі росіяни засновують в Еміратах нові компанії, а інші купують нерухомість, роблять венчурні ставки або створюють філії своїх компаній

Найбільші банки в Дубаї (ОАЕ), які пов'язані зі США, Європейським союзом та Великою Британією, посилили перевірки потенційних клієнтів із країни-терористки росії на тлі напливу бізнесменів.

Про це йдеться в матеріалі Bloomberg Видання зазначає, що після повномасштабного вторгнення росії в Україну багато бізнесменів з рф вирушили до ОАЕ.

Як прогнозують аналітики, в 2022 році ОАЕ привабить 4 тисячі мільйонерів – більше, ніж будь-яка інша країна. Країна-агресор може втратити 15 тисяч мільйонерів.

Деякі росіяни засновують в Еміратах нові компанії, а інші купують нерухомість, роблять венчурні ставки або створюють філії своїх компаній.

Нагадаємо, на відміну від США, Великої Британії та ЄС, ОАЕ не вводили санкцій проти росії після початку війни. Тому заможні росіяни в'їжджають в країну без жодних проблем.

Раніше Bloomberg повідомив, що у світі формується "тіньовий флот" із танкерів з невідомими власниками для перевезення нафти в інтересах росії.